شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة مجتمع الأعمال في دبي تدشن ثلاث مبادرات نوعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 3 مبادرات نوعية لتسريع استشراف اقتصاد المستقبل والأعمال بإمارة دبي، جاء ذلك على هامش النسخة الثالثة من ملتقى شراكة مجتمع الأعمال في دبي 2019، الذي انطلق أمس. وتتمثل المبادرات الثلاث في: منصة «EngageDXB»، النسخة المحدثة من التطبيق الذي تم إطلاقه في عام 2017، وهي منصة ذكية تهدف إلى توطيد التواصل والترابط بين مجتمع الأعمال من أصحاب الشركات المسجلة تحت مظلة كل من اقتصادية دبي والمناطق الحرة، والجهات الحكومية، ومبادرة «دراسة الجهوزية للمستقبل»، التي تهدف إلى مشاركة النتائج حول مدى تأثير التوجهات العالمية الكبرى على قطاعات الأعمال في دبي، و«مختبر اقتصاد دبي للمستقبل»، وهو عبارة عن منصة شراكة تهدف إلى تطوير التعلم والتفكير الإبداعي بين القطاعين العام والخاص والجهات الأكاديمية.

وقال سامي القمزي، مدير عام «اقتصادية دبي» إن الملتقى يشكل حدثاً استراتيجياً تسعى فيه «اقتصادية دبي» إلى إضافة قيمة جديدة لإمارة دبي، من خلال ترسيخ العلاقة الاستراتيجية بين القطاع الحكومي والخاص، بهدف تسهيل إجراءات الأعمال وتمكين القطاعين من العمل معاً عن كثب، من أجل الاستثمار الأمثل والجهوزية للمستقبل على نحو يتسم بالاستدامة.

وقال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في «اقتصادية دبي»: نهدف من خلال مختبر اقتصاد دبي للمستقبل إلى الوقوف على التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الأعمال والعمل على حلها واغتنام الفرص المستقبلية التي تساهم في تحقيق توجهات حكومتنا الرشيدة في تحويل دبي إلى اقتصاد المستقبل، إذ سيقوم المختبر على تطوير التوصيات والحفاظ على قدرة اقتصاد دبي التنافسي في بيئة عالمية سريعة التغير تحددها عوامل محيطة مثل الثورة الصناعية الرابعة وتباطؤ النمو.

وأكد محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أن كل متابع لحزمة مبادرات الحكومة الاتحادية يدرك أن الحكومة تعمل برؤية واضحة، فقد ارتأت أن تعمل على بعض المحفزات التي من شأنها تحفيز سياسة التنويع الاقتصادي، والحفاظ على التوازن ودعم الناتج المحلي غير النفطي، ونتوقع نمو القطاعات غير النفطية 4.1% حتى العام 2021، ومن خلال مختلف المبادرات التي تم طرحها سنعزز من مكانة الإمارات على خارطة الاستثمارات العالمية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية شارك فيها محمد الشحي وعبدالله البسطي الأمين العام في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي، لمناقشة حزمة المحفزات الاقتصادية للأعمال ومدى تأثيرها في تذليل العقبات وتسهيل نمو المشاريع بإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

استثمارات أجنبية

وأشار الشحي إلى أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتيح التملك الحر بنسبة 100% في عدد من القطاعات، يعتبر من أهم القوانين التي ستعزز مكانة الدولة، فنحن اليوم نعتبر في المرتبة الأولى عربيا في جذب الاستثمارات وفي مرتبة متقدمة جدا عالميا، ونستحوذ بشكل سنوي على حوالي 10-11 مليار دولار استثمارات مباشرة، ومن خلال القانون الجديد نتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى حوالي 15 مليار دولار سنويا، وستعمل لجنة الاستثمار الأجنبي التي يترأسها وزير الاقتصاد وتضم ممثلين من مختلف الإمارات، على إقرار القائمة الإيجابية والسلبية والنظر في طلبات المستثمرين للقطاعات غير الموجودة في القائمتين.

ولفت الشحي إلى أن مبادرة تجميد الرسوم الحكومية سترسخ أهداف الإمارات التي تسعى إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك يجب خلق توازن بين التدفقات المعقولة للحكومة من خلال الرسوم، وكذلك الحفاظ على تكلفة معقولة أيضا لمزاولة الأعمال، ونقوم بشكل دوري بمراجعات لتكلفة الأعمال، لكن يجب أخذ الاشتراطات المتعلقة ببعض الدوائر والجهات بعين الاعتبار، فهي تمثل الجزئية الأكبر في تكلفة الأعمال، وكثير منها فعلاً بحاجة إلى مراجعة بسبب تأثيرها بشكل مباشر على مزاولة الأعمال.

تعزيز القطاع الصناعي

ورداً على سؤال حول أهمية ومكانة القطاع الصناعي أشار الشحي إلى أن مبادرات تخفيض رسوم توصيل الكهرباء للمصانع، بالإضافة إلى التعرفة الكهربائية سيكون لهما دور كبير في تعزيز القطاع، ومع خفض الرسوم بشكل عام أيضا سيسهم ذلك في استقطاب مزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي في المرحلة المقبلة. وأشار الشحي إلى أن سياسة وزارة الاقتصاد منبثقة عن السياسات العامة لدولة الإمارات، ونحرص أن تكون لدينا جاهزية دائمة لأي تطورات، فالعالم يمر بتقلبات مختلفة سواء في النفط أو على صعيد الاستقرار السياسي، والحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وسياسة الحمائية التي اتخذتها العديد من الدول، والتي أثرت على سياسة الأسواق المفتوحة والتجارة الحرة، لكن بالرغم من كل ذلك فإن الإمارات تعتبر أكثر دولة جاهزية في ظل هذه الظروف، وما زلنا ننتهج سياسة الأسواق المفتوحة، وقد فتحنا فعلاً العديد من الأسواق، وهذا التنوع سيعطي حصانة ومتانة للاقتصاد الإماراتي.

إكسبو 2020

كما لفت الشحي إلى أن المعرض العالمي «إكسبو 2020 دبي» سيكون فرصة مهمة جداً لاستعراض إنجازات الإمارات على مختلف الأصعدة، وفرصة لتكون قصة نجاح وقد انتقلنا من اقتصاد عادي إلى اقتصاد متنوع مبتكر يعتمد على التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، وسيكون «إكسبو 2020» خير مكان لاستعراض كل هذه الإنجازات وسيشكل انطلاقة جديدة للإمارات، وقال: «في النهاية نقولها بكل ثقة إن اقتصادنا بخير وهناك نمو في السنوات المقبلة، ونشجع قطاع الأعمال للاستثمار في مشاريع مثل التعليم والصحة والطاقة المتجددة والمياه فهي مشاريع مستقبلية ونحن في الحكومة ووزارة الاقتصاد تحديداً سنكون شريكاً لكم في هذه المشاريع التي تعتبر أولوية للإمارات».

رسوم وتكاليف الأعمال

وأكد عبد الله محمد البسطي الأمين العام في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي، أن المبادئ الثمانية ووثيقة الخمسين تمثلان خارطة طريق للمستقبل، فدبي معروفة كمركز لوجستي للمنطقة، والفائدة من هذه المبادئ ستعم مختلف قطاعات المجتمع بشكل عام، كما أن مبادرات حكومة دبي المختلفة من أبرزها تجميد الرسوم الحكومية من شأنها أن تدعم استقرار الأعمال، وسنستمر في مراجعة الرسوم وتكاليف الأعمال، ومع ذلك فإن تكلفة تجميد الرسوم لم تكن سهلة على ميزانية دبي، وعلى سبيل المثال فإن موازنة العام المالي 2019 شملت تخصيص 9.2 مليار درهم لمشروعات البنية التحتية والتي سيتم تنفيذها بشكل أساسي من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

تكامل القطاعين العام والخاص

قال عبد الله البسطي: «كذلك من أبرز المبادرات المطروحة هي التملك بنسبة 100% في بعض القطاعات، وهذا من شأنه أن يزيد من الاستثمارات المستقطبة وسيشكل أريحية وثقة أكبر للمستثمرين، ونعمل بتنسيق كامل مع مختلف الجهات المعنية لتطبيقها بأسرع طريقة، ونحن متفائلون جداً خلال الفترة القادمة، بالرغم من أن الكثير من الدول المجاورة مرت بكثير من الصعاب، ونحن في النهاية جزء من العالم، ومع ذلك فقد حققت دبي معدلات نمو أعلى من معدلات نمو المنطقة المحيطة، حيث سجلت نمواً بمعدل 2.9% في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2017 مقارنة بمعدلات تتراوح بين 2.1 و2.5% بدول المنطقة، ويقع علينا كحكومة واجب توفير أفضل بيئة محفزة للقطاع الخاص، وكذلك يقع على القطاع الخاص أيضا مهام من أبرزها مراجعة أنظمة العمل لديهم، فمراجعة القطاع الخاص لعملياته ومراجعة الحكومة للتشريعات والرسوم، ستضعان دبي والإمارات بشكل عام في طريق يفوق بكثير المنطقة المحيطة».