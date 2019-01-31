«بيرل» تُبرز دور برامج «الإبلاغ عن المخالفات» في الشفافية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت مبادرة «بيرل»، أول أمس، جلسة بعنوان: «الإبلاغ عن المخالفات.. ركيزة رئيسية للحوكمة المؤسسية الرشيدة»، وذلك في فندق «شانجريلا دبي»، بمشاركة خبراء من شركتي المحاماة الدولية «بنسنت ماسونز»، و«كرول».

ووفرت الجلسة الفرصة لنحو 40 مشاركاً من كبار الخبراء والمديرين من القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، للتعرف إلى أهمية تبنّي برامج وسياسات الإبلاغ عن المخالفات الحالية في مؤسساتهم، إلى جانب التعرف إلى سبل تحسينها وتطويرها والارتقاء بها، ودورها في مكافحة الفساد.

وقدم أمين عنتري، العضو المنتدب المدير التنفيذي لشركة «كرول»، شرحاً عن تجربته في مجال برامج الإبلاغ عن المخالفات، مسلطاً الضوء على أبرز البرامج العملية في هذا المجال.

وأشار عنتري إلى أن الإبلاغ عن المخالفات يعد من أهم المصادر لمكافحة الفساد، والكشف عن حالات الاحتيال والغش، مؤكداً أهمية تأمين المؤسسات للحماية اللازمة لمصادر معلوماتها (المبلغون عن المخالفات).

وأكد محمود سليم، مدير الشؤون القانونية لشركة «بنسنت ماسونز»، ضرورة تعزيز وعي أفراد المجتمع ببرامج الإبلاغ عن المخالفات، وأهمية ممارستها كحق أصيل من حقوقهم المؤسسية، مضيفاً «أن التحدي الأكبر في هذا المجال يتعلق بسوء فهم هذه الممارسات والأفكار المغلوطة عنها؛ إذ غالباً ما يتعرف الناس إليها من خلال وسائل الإعلام المختلفة، مثل الصحف أو الإنترنت، لكنهم نادراً ما يُدركون الدور البارز الذي يلعبه المبلغون عن المخالفات في مكافحة الفساد».

وشدد سليم على أن ممارسات الإبلاغ عن المخالفات، تُشكّل مصدراً مهماً للمعلومات التي تشكل عاملاً أساسياً في مكافحة الفساد، مؤكداً أن التشريعات والقوانين في دولة الإمارات وخصوصاً في القطاع المالي، تسهم في تطوير ممارسات الشفافية المؤسسية في القطاع الخاص، وتعزز مصداقية هذه المؤسسات وتجنبها مخاطر الإساءة لسمعة الملايين من الكوادر العاملة في الشركات الكبيرة والمتوسطة في منطقة الخليج.

وقالت ياسمين عمري، المديرة التنفيذية لمبادرة «بيرل»: «توفر آليات الإبلاغ عن المخالفات مصدراً مهماً للمعلومات، وتساعد الجهات المعنية على تحديد الثغرات في عملياتها المؤسسية التي يصعب اكتشافها بسهولة».

ونوهت عمري بأن المعلومات التي يتلقاها المسؤولون حول المخالفات، تساعدهم على تطوير هيكل العمل وتوزيع الأدوار، وتوسيع قاعدة صنع القرار؛ لأنها بذلك تقوم بخطوة وقائية تمنع وقوع المخالفات من الأساس.