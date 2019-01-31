روسيا تسعى لخفض الإنتاج 50 ألف برميل في فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الأربعاء، إنه لا توجد تقلبات تُذكر على الإطلاق في أسواق النفط العالمية، جراء الاضطرابات التي تشهدها فنزويلا عضو «أوبك»، لكن من الصعب تقييم أثرها في المستقبل.

وأبلغ نوفاك الصحفيين أنه لا توجد حالياً أي خطط للدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للمنتجين في «أوبك» وخارجها، لبحث اتفاق خفض الإنتاج العالمي، في ضوء الوضع في فنزويلا.

وأضاف أن انخفاض إنتاج النفط الروسي كان بواقع 50 ألف برميل يومياً في يناير/كانون الثاني مقارنة مع مستوى أكتوبر/تشرين الأول 2018، مؤكداً أن روسيا ستسعى لخفض إنتاج النفط بنحو 50 ألف برميل يومياً في فبراير/شباط.