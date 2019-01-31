«دبي للتسوّق» يواصل منح الجوائز .. و3 أيام من التنزيلات النهائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

مع اقتراب مهرجان دبي للتسوّق هذا العام من اختتام دورته الرابعة والعشرين، أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن تفاصيل العروض الترويجية الختامية في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من المهرجان، حيث يمكن للمتسوّقين التمتع بالعروض الترويجية الإضافية التي تصل حتى 90% في العديد من مراكز التسوّق في أنحاء المدينة.

تستمر هذه العروض الختامية من 31 يناير حتى 2 فبراير، حيث يقدّم أكثر من 3000 متجر أفضل الصفقات والخصومات، ما يتيح للزوّار والسكّان فرصةً أخيرة لا تفوّت لشراء منتجات بأسعار مخفضة. وتأتي هذه الفعالية المنتظرة في ختام خمسة أسابيع حافلة بالعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية في أنحاء الإمارة، كي تتيح الفرصة للباحثين عن أفضل العروض اغتنام صفقاتٍ لا تضاهى على الأزياء والموضة والجمال ومستلزمات المنازل ومنتجات أسلوب الحياة العصرية.

من جهة أخرى يواصل مهرجان دبي للتسوق تغيير حياة الفائزين في سحوباته المتعددة، من خلال منح جوائز يومية قيّمة تشمل سيارات وذهباً ومبالغ نقدية، وذلك طوال أيام المهرجان.

ولا يزال مهرجان دبي للتسوق يقدم الكثير من الجوائز، وتقدّم سحوبات «إنفينيتي» الكبرى لمن يشتري بطاقة السحب التي يبلغ سعرها 200 درهم فرصة ربح الجائزة اليومية وهي عبارة عن سيارة «إنفينيتي QX50» و150 ألف درهم نقداً، فيما تتوفر البطاقات في مواقع بيع التذاكر في عدد من محطات وقود «إينوك» و«إيبكو»، ومتاجر «زووم»، ومحطات مترو دبي، بالإضافة إلى إمكانية الحصول عليها من مراكز التسوّق الرائدة والقرية العالمية وسوق الذهب، وعدد من الشوارع الرئيسية.

ومن لم يحالفه الحظ في السحب اليومي، ستتاح أمامه فرصة أخرى في سحب عطلة نهاية الأسبوع، التي ستشهد اختيار 5 فائزين، فيما سيجرى في نهاية المهرجان سحب على الجائزة الكبرى وقدرها 500 ألف درهم، التي ستكون من نصيب فائز واحد.

وتوفر مجموعة دبي للذهب والمجوهرات خلال المهرجان فرصة الفوز بحوالي 32 كيلو جراماً من الذهب، و5 سيارات «بي إم دبليو»، و6 سبائك من الذهب تزن كل منها 100 جرام، و6 أجهزة من تلفزيونات سامسونج الذكية بشاشة 65 بوصة. وسيحصل المتسوقون الذين تتجاوز قيمة مشترياتهم 500 درهم من الذهب على كوبون سحب للاشتراك في السحب اليومي الذي يتيح فرصة الفوز بربع كيلوجرام من الذهب لكل فائز.

وفي اليوم الأخير من المهرجان، سيفوز أحد المحظوظين بجائزة كبرى قيمتها كيلوجرام من الذهب. أما من يشتري مجوهرات ألماسية فستتاح له فرصة الاشتراك في السحب الأسبوعي للفوز بسيارة «بي إم دبليو».