الخوري ل"الخليج": توسيع الضريبة الانتقائية قيد الدرس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

أكد يونس الخوري، وكيل وزارة المالية أن اللجنة الفنية في الوزارة تدرس طلب اللجنة الفنية لدول مجلس التعاون الخليجي في شأن توسيع تطبيق الضريبة الانتقائية لتشمل سلعاً أخرى.

وحول السلع الجديدة التي يمكن أن تشملها الضريبة أوضح الخوري ل«الخليج» أن قاعدة المشروبات الغازية والمحلاة واسعة، وأنه في حال اتفاق اللجنة الفنية الإماراتية مع نظيراتها في مجلس التعاون، ستتم التوصية إلى مجلس الوزراء لإقرار ذلك.

ولا تزال مسألة توقيت التوسع في قائمة السلع، والنسبة الممكن فرضها قيد الدراسة، بحسب الخوري.

وكانت دولة الإمارات ودول خليجية أخرى طبقت الضريبة الانتقائية في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100% وبنسبة 50% في المشروبات الغازية.

ومن المرجح بحسب الدراسات توسيع القائمة الخاضعة للضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة.

وانتهجت وزارة المالية في الإمارات سياسة تطوير المواد المالية عبر تطبيق الضريبة. وكان صندوق النقد الدولي أوصى بضرورة توسيع القاعدة الضريبية في الإمارات خلال مراجعات أداء الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة.