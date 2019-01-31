شكرا لقرائتكم خبر عن «كواترز»: الإمارات تهوى تحطيم الأرقام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر موقع «كواترز» مقالاً تحدث فيه عن مركز تخزين الطاقة بتقنية البطاريات الذي تم افتتاحه مؤخراً في العاصمة أبوظبي. وأكد الموقع أن دولة الإمارات تهوى تحطيم الأرقام القياسية وتواصل جهودها لتعزيز حضورها المتنامي على الساحة العالمية. وبين التقرير أن الإمارات تطمح لتحقيق المزيد من النجاحات ولعل آخرها افتتاح أول وأكبر مركز تحكم مركزي في العالم لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات بقدرة 108 ميجاوات ساعة.

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