«الاتحاد لائتمان الصادرات» تمنح عقداً ل «ارنست ويونج»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

منحت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، عقداً استشارياً لشركة «ارنست ويونج»(EY) لتقديم خبراتها وخدماتها وحلولها في مجالات الاستراتيجية والتحول التشغيلي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، المكلفة بدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي غير النفطي في دولة الإمارات. وستعزز هذه الخطوة الثقة في عمليات الشركة وخدماتها المقدمة للشركات في دولة الإمارات، من خلال مجموعة من منتجات التأمين على ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار.

كما سيعزز التعاون مع «EY»، عمليات الاتحاد لائتمان الصادرات ومعاييرها وإطار عملها، من أجل تقديم خدمات أفضل للشركات في الإمارات، تماشياً مع خطة التنمية الاقتصادية المستدامة والتنوع الاقتصادي في دولة الإمارات.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات: «إن التطور الكبير في التكنولوجيا وتحليل البيانات والحوسبة السحابية، والأدوات والتقنيات الجديدة، أصبحت توفر للشركات مستويات أعلى من الضمان والخبرات الفريدة.

وتركز الاتحاد لائتمان الصادرات على دمج أحدث الممارسات والتقنيات والأدوات في قطاع التأمين، على الائتمان الذي يساعد الشركات في دولة الإمارات في مساعيها لتوطيد وجودها محلياً وعالمياً.

ويعد التعاون بين الاتحاد لائتمان الصادرات وشركة «EY»، خطوة مهمة نحو هذا الاتجاه».

وقال علي صالح العلي، مدير إدارة تقنية المعلومات والعمليات في الاتحاد لائتمان الصادرات: «تلتزم الشركة دائماً بالحفاظ على سلسلة العمليات المتوافقة والمتكيفة مع التكنولوجيا المتطورة».