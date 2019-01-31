إفصاحات ونتائج شركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * وصلت أرباح شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» إلى 98.92 مليون درهم في عام 2018، مقارنة بنحو 104.2 مليون درهم 2017، فيما بلغت الإيرادات نحو 223.2 مليون درهم مقابل 252.3 مليون درهم.

* يجتمع مجلس إدارة بنك «دبي التجاري»، الأحد المقبل؛ لمناقشة اقتراح الجمعية العمومية السنوية بشأن توزيع أرباح نقدية، والموافقة على جدول تلك العمومية التي ستنعقد يوم 20 فبراير/شباط 2019.

* ينعقد مجلس إدارة شركة «الصقر الوطنية للتأمين»، الأربعاء القادم؛ لمناقشة سير عمل الشركة ونشاطها.

* اشترى مصرف «السلام البحريني» المدرج في بورصتي دبي والبحرين نحو 20 ألف سهم من أسهمها (أسهم خزينة) في بورصة البحرين؛ لترتفع أسهم الخزينة من 38.075 مليون سهم إلى 38.095 مليون سهم (1.779% من الأسهم المصدرة).

* دعا مجلس إدارة «البنك العربي المتحد» الجمعية العمومية السنوية للانعقاد 25 مارس/آذار الجاري؛ بعد استيفاء جميع المتطلبات الرقابية، كما وافق على البيانات المالية المرحلية الموجزة على أن تنشر بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

* تقرر انعقاد الجمعية العمومية لبنك «دبي الإسلامي» الأربعاء 6 مارس/آذار المقبل؛ لمناقشة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنحو 35 فلساً للسهم الواحد عن العام الماضي، إضافة إلى إصداره لصكوك غير قابلة للتحويل بمبلغ 5 مليارات دولار.

* أعلن مصرف «أبوظبي الإسلامي» أن مجلس إدارته سيناقش مقترح توزيع أرباح على المساهمين؛ وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد في 4 فبراير/شباط القادم.

* وأضاف المصرف في بيان: إنه سيتم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة موعد انعقاد الجمعية العمومية وجدول أعمالها، والمصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للمصرف للسنة المالية المنتهية في 2018.