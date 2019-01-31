شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «رأس الخيمة الوطني» تقفز 13.2% إلى 917.5 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجلت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني، صافي أرباح موحّدة بلغت 917.5 مليون درهم لعام 2018، محققة زيادة 13.2% مقارنة بالعام السابق. وبلغ إجمالي الموجودات 52.7 مليار درهم، بنمو 8.5%، مقارنة بعام 2017. وبلغ إجمالي القروض والسلفيات 34.8 مليار درهم، بارتفاع 4.8%.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «يعود سبب هذه الزيادة الكبيرة في صافي الربح بشكل رئيسي، إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي، الذي نما بنحو 45.5 مليون درهم، وانخفاض بمقدار 131.8 مليون درهم في مخصصات قيمة القروض.

وارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 0.4%، نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفوائد، بينما ارتفعت النفقات التشغيلية بمقدار 41.9 مليون درهم، بارتفاع قدره 2.9%، مقارنة بالعام السابق. وهناك نتائج ملموسة تُظهر الجهود التي بذلناها لتخفيض مخاطر أجزاء معينة من أعمال البنك على مدى السنوات القليلة الماضية التي سمحت بتخفيض المخصصات وتحسين جودة دفتر القروض لدينا.

لقد تحسنت جودة أرباحنا بشكل مستمر على مدار العامين الماضيين، ونتوقع الاستمرار في هذا الاتجاه».

وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 3.8 مليار درهم، بزيادة 45.5 مليون في صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي، بعد توزيعه على المودعين. وانخفضت الإيرادات من غير الفوائد 28.3 مليون، إلى 1.1 مليار درهم، لانخفاض 61.2 مليون في إيرادات الاستثمار على أساس سنوي.

ومع ذلك، قابلت هذا الانخفاض زيادة 12.7 مليون في إيرادات الرسوم والعمولات، و24.0 مليون درهم في إيرادات الصرف الأجنبي والمشتقات المالية.

وارتفعت التكاليف التشغيلية بمقدار 41.9 مليون درهم، بزيادة 2.9%، مقارنة بعام 2017. ويعود ذلك إلى زيادة 7 ملايين درهم في تكاليف الموظفين، و15.7 مليون في النفقات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات. وارتفعت نسبة التكلفة إلى الإيرادات للمجموعة بشكل طفيف إلى 38.9%، مقارنة مع 38.0% في 2017. ومن المتوقع أن يتقلص ذلك في السنوات القادمة، مع نمو الإيرادات وتحسين التكلفة، وكفاءة المبادرات الرقمية.

وتراجع مستوى التعثر في سداد قروض السيارات، وراك فايننس، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع التجاري، وخفض مخصصات قيمة القروض والسلفيات.

وبلغ إجمالي مخصص انخفاض القيمة 1.42 مليار، مقارنة مع 1.55 مليار في 2017. ولا يزال بنك رأس الخيمة الوطني محافظاً بشكل جيد، على مخصصات كافية ضد خسائر القروض، ﻣﻊ أن نسبة تغطية خسائر القروض بلغت 133.1%.وتابع إنجلاند: «يسرنا أننا تمكنا من تحقيق تحسينات كبيرة في أداء أعمالنا.

ولتحقيق طموحات بنك رأس الخيمة الوطني على المدى الطويل، نحن بحاجة إلى أكثر من مجرد زيادة في صافي الربح».

وارتفع إجمالي الموجودات 8.5% إلى 52.7 مليار نتيجة لزيادة 1.6 مليار في إجمالي القروض والسلفيات، وإقراضات البنوك التي نمت ب 956 مليون درهم، وزيادة في الاستثمارات بمقدار 1.6 مليار.

ونما الإقراض في قسم الخدمات المصرفية للشركات ب 22.2%، بارتفاع 1.4 مليار . أما محفظة القروض في الخدمات المصرفية للأفراد، فانخفضت ب 346 مليون درهم، في حين ارتفعت محفظة القروض في الخدمات المصرفية للأعمال 494 مليون درهم.

ونمت ودائع العملاء بنسبة 6.1% لتصل إلى 34.1 مليار درهم، حيث جاء هذا النمو بشكل رئيسي من الزيادة في الودائع لأجل بمقدار 2.7 مليار درهم.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك حسب بازل 3، ما نسبته 17.2% في نهاية العام.

وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية العام، 14.5%، وبلغ معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة، 94.5%، مقابل السقف التنظيمي وهو 100%.