شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم شركاء ورعاة «أسبوع جمارك الإمارات» الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
كرمت جمارك دبي الشركاء والرعاة والجهات الداعمة لفعالياتها في أسبوع جمارك الإمارات الثاني 2019، التي أقيمت خلال الفترة ما بين 20 و26 يناير الجاري تحت شعار: «حدود ذكية»، حيث قدمت 9 شركات جوائز نقدية وهدايا قيمة بقيمة 235 ألف درهم.
وثمن أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، دور الجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين في إنجاح فعاليات الدائرة التي تعكس الشراكة الوطيدة بين القطاع العام والخاص، والتعاون المشترك في إيصال رسائل وأهداف جمارك دبي، لشريحة أوسع من جمهور المتعاملين.
من جانبها أكدت الشركات الراعية، أن رعايتها لفعاليات جمارك دبي 2019، تأتي في إطار التعاون والشراكة الحقيقية مع دائرة جمارك دبي، مشيدة بأنشطة أسبوع جمارك الإمارات الثاني، وإجراءات وخدمات جمارك دبي الذكية.
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