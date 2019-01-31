متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ناقش مجلس كبار مسؤولي المعلومات المؤسس ضمن مبادرة الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل الإمارات أكثر دول العالم ابتكاراً بحلول 2021، وتعمل المبادرة كمنصة لكبار العاملين في قطاع التقنية على وضع حلول مبتكرة في مجال الأعمال، وتبادل الخبرات وضع تصورات للمشاكل المُلحة التي تواجه بعض الشركات، وتفعيل دور التحول الذكي في فترة ما بعد العصر الصناعي. وبالنظر إلى الوضع الحالي للاقتصاد العالمي بشكل عام، هناك تطورات مهمة على صعيد فترة ما بعد العصر الصناعي، وضرورة التزام المؤسسات والشركات بالتحول الذكي لضمان استمرارية أعمالها.

وقال إد كابالدي مستشار تخطيط استراتيجي ومدرب لتحول الأعمال الذكي ضمن حلقة نقاشية نظمها المجلس: «يبحث الرؤساء التنفيذيون دوماً عن أفكار يطورون بها أعمالهم في العصر الرقمي. وبالتالي فإنهم يواصلون البحث والتفكير في فترة ما بعد العصر الصناعي وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي، وعدم الوضوح والتعقيدات والغموض التي تصيب الاقتصادات». ونصح كابالدي بضرورة الجمع ما بين منهجية تطوير البرمجيات وعقلية التحول الذكي، مشيراً إلى أن تحولات ما بعد العصر الصناعي تبدأ برؤية إدخال السعادة على قلب المتعامل. ومن بين الأفكار التي طرحها، تعاون مشترك بين كبار مسؤولي المعلومات والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات. وأضاف: «التحول الذكي هو فكر محدد. فيجب عليك ألاّ تبتكر الذكاء؛ بل كن أنت الشخص الذي يتحرك ويتغير سريعاً، مع الأخذ في الاعتبار أن محور الاهتمام هو العميل وليست المؤسسة».

وتأتي كل تلك التغييرات السريعة بسبب التحول الرقمي الذي يشهده قطاع الأعمال. ويسهم التحول الذكي في تحسن الأداء بشكل مستمر، وتبقى مهمة الرئيس التنفيذي للشركة، هي تحقيق النجاح في السوق، على أن يقوم كبير مسؤولي المعلومات بالتأكد من إنجازها.

وأشار كابالدي إلى ضرورة التجاوب مع احتياجات العملاء، وطرح حلول فعالة تجد قبولاً لديهم، ولكن الأسوأ هو تقديم حلول أو منتجات لا تجد قبولاً لدى عملاء الشركة. وطالب الحضور بأن يتواصلوا مباشرة مع عملائهم للتأكد من رضاهم. كما حث الحضور على استخدام تقنيات حديثة ومتطورة لمتابعة رحلة العميل لدى تعامله مع الشركة، ومن ثم حصوله على الخدمة المطلوبة بالشكل الذي يُرضيه.