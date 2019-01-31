«دبي التجارية» تستحدث 3 فئات في جوائز الخدمات الإلكترونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استحدثت دبي التجارية، موفر الحلول التجارية الذكية في دبي، والتابعة لموانئ دبي العالمية، 3 فئات جديدة في النسخة11 من جائزة التميز في الخدمات الإلكترونية (ESEA)، وتضم فئتين لشركات إعادة التصدير تمنحهما «دبي لتنمية الصادرات»، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، في إطار شراكتها مع الجائزة.

وتشمل الفئات الجديدة، جائزة الخدمات الإلكترونية لوكيل خدمات الشحن العام، وأفضل شركة لإعادة التصدير، وأفضل شركة إعادة تصدير ناشئة للعام. وسيتم تكريم 6 فائزين بجوائز: الخدمات الذكية - M-Token؛ الخدمات الذكية للمناطق الحرة؛ الخدمات الذكية للتخليص - الوسيط الجمركي؛ الخدمات الذكية للتخليص - التاجر؛ الخدمات الذكية للمدفوعات، والخدمات الإلكترونية لوكيل خدمات الشحن العام.

وتقدم مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، 4 جوائز خاصة للمصدرين (المصنعين) وشركات إعادة التصدير في دبي.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات:

«تحتفي جائزة التميز في الخدمات الإلكترونية بنجاح التحول الذكي في التجارة والخدمات اللوجستية، أحد محركات النمو في دولة الإمارات ودبي. ومنذ إطلاق دبي التجارية للجائزة قبل أكثر من عشر سنوات، شهدنا نمواً سريعاً في تبني المعاملات الذكية عبر مجموعة واسعة من الأنشطة والخدمات التجارية».

وقال حسين البلوشي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في دبي التجارية: «مستخدمو دبي التجارية من مستوردين ومصدرين وشركات ومؤسسات، هم المحرك الحقيقي لنجاحنا المتواصل في تيسير التجارة الإلكترونية».