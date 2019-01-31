ضبط 450 ألف خرطوشة أحبار «إتش بي» مقلدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أجرت «إتش بي» بالتعاون مع الجهات المسؤولة في الإمارات حملات ناجحة واسعة النطاق خلال 2018 لمنع تداول خراطيش أحبار الطابعات المقلّدة التي تحمل علامة «إتش بي» داخل الدولة وعلى المستوى العالمي.

وقامت الجهات المسؤولة بشن حملة على عددٍ من الورش والمساكن الخاصة خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018 وذلك في إمارتي أبوظبي ودبي، حيث تم اكتشاف كميات كبيرة من هذه المنتجات المقلّدة التي تحمل علامة «اتش بي» بداخلها. وأسفرت حملات الملاحقة هذه عن ضبط أكثر من 450 ألف خرطوشة مقلّدة، وتم تفكيك الحلقات الإجرامية المسؤولة عن تصنيعها وتوزيعها.

وقال ماثيو توماس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشرق إفريقيا في الشركة: «ساهمت الإجراءات الصارمة والعزم في مصادرة المنتجات المقلدة من السوق في تحقيق النتائج المتميزة، فضلاً عن أن ذلك يعد شهادة عملية على نجاح برنامجنا لمكافحة التزوير والتزييف».