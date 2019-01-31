«جلف كومباوند» تستعد لتدشين منشأة معالجة لدائن بلاستيك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تعتزم شركة جلف كومباوند بليندنج الصناعية المحدودة (GCB)، تدشين منشأة جديدة في مجمع اللدائن البلاستيكية، الذي تم افتتاحه مؤخراً في مدينة خليفة الصناعية؛ إحدى كبرى المناطق الصناعية واللوجستية المتكاملة في الشرق الأوسط والتابعة لموانئ أبوظبي.

وستعمل الشركة على تصنيع وتوريد مواد اللدائن الحرارية، من خلال معالجة النفايات والمواد غير الأولية، حيث ستطرح المنشأة الجديدة منتجات مركبة جديدة أُعدت خصيصاً لمجموعة من القطاعات المستهدفة، كما ستشكل حلقة وصل بين منتجي المواد الخام ومصنعي المواد البلاستيكية. وتقام هذه المنشأة على مساحة 25 ألف متر مربع، حيث تستفيد من الموقع القريب من ميناء خليفة لاستيراد وتصدير المنتجات بشكل يومي. وتبلغ القدرة الاستيعابية التي تستهدف الشركة بلوغها 500 ألف طن متري من المنتجات سنوياً.

وتتطلع «جلف كومباوند بليندنج»، في إطار المرحلة الثانية من استراتيجية التطوير الخاصة بها، إلى توسيع أنشطتها بحيث تشمل عمليات إعادة تدوير البلاستيك لتكون بمثابة مورد إضافي للمواد الخام اللازمة لتصنيع منتجاتها المركبة.