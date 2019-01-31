ثقة الشركات بمنطقة «اليورو» الأدنى في عامين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت ثقة الشركات في اقتصاد منطقة اليورو خلال يناير الجاري إلى أدنى مستوياتها في نحو عامين.

وكشفت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، أن مؤشر الثقة الاقتصادية تراجع إلى 106.2 نقطة خلال يناير الجاري في منطقة اليورو مقابل 107.4 نقطة المسجلة في ديسمبر الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى المؤشر سوف يسجل 106.8 نقطة خلال يناير.

وتُعد قراءة مؤشر الثقة الاقتصادية خلال شهر يناير عند أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016 كما يعتبر المؤشر أقل بنحو 9 نقاط عن القمة المسجلة في ديسمبر 2017.

وبحسب البيانات، فإن التراجع في التفاؤل بين الشركات يأتي بفعل إشارات للضغوط بأكبر الاقتصادات في منطقة اليورو وعلى رأسها ألمانيا وإيطاليا وهولندا في حين ظل الوضع مستقراً في إسبانيا على نطاق واسع.