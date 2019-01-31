شكرا لقرائتكم خبر عن التوتر يخيم على مفاوضات واشنطن وبكين التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنفت الصين والولايات المتحدة، أمس الأربعاء، مفاوضات تجارية حساسة، في مناخ متوتر، عززته سلسلة اتهامات ضدّ عملاق الاتصالات الصيني «هواوي» ومديرته التنفيذية.

وأكد كبير مفاوضي الولايات المتحدة، الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر أن القوتين الكبيرتين لن تتنافسا على المركز المهيمن في صناعات التكنولوجيا المتقدمة المستقبلية.

أطلقت الصين في عام 2015 برنامج «صنع في الصين 2025»، الهادف إلى تحويل البلاد إلى قوة عالمية رائدة في صناعات المستقبل، سواء في الملاحة الجوية وعلم الروبوتات والاتصالات السلكية واللاسلكية أو الذكاء الاصطناعي والمركبات المسيرة بالطاقة الجديدة.

وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من مرة تأييده لأن يكون الاقتصاد الصيني بحالة جيدة، ولكن ليس على حساب الشركات الأمريكية وخبراتها.

تريد الإدارة الأمريكية وضع حدّ لممارسات تجارية تصنفها بأنها «مخادعة»، وتحديداً النقل القسري للتقنيات الأمريكية، في إطار الشركات المختلطة في الصين التي تتهمها «بسرقة» الملكية الفكرية الأمريكية، فضلاً عن الإعانات الضخمة المقدمة للشركات الحكومية الصينية لتصبح مصدر فخر وطني.

ولإجبار بكين على تصحيح تلك المخالفات التجارية، فرض البيت الأبيض رسوماً جمركيةً إضافيةً على 250 مليار دولار من الواردات الصينية.

وتهدد واشنطن برفع قيمة الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من البضائع الصينية المستوردة من 10 إلى 25 في المئة، في حال لم تؤد المفاوضات إلى نتائج، وردت بكين بفرضها رسوماً جمركية إضافية على ما قيمته 110 مليارات دولار من البضائع الأمريكية.

ولا يراهن أي خبير على أن تتوصل واشنطن وبكين إلى اتفاق مكتمل في ختام يومين من المناقشات.

واستبعد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ضمناً هذه الفكرة، بتأكيده أنه يتوقع «تقدماً مهماً»، وذكّر منوتشين أنه في ختام هذه المحادثات الجديدة، سيكون أمام الطرفين 30 يوماً إضافياً قبل نهاية الهدنة المعلنة في الأول من كانون الأول/‏ديسمبر بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينج.

ويتناقص احتمال التوصل إلى اتفاق شامل مع افتتاح هذه المفاوضات على كشف وزير العدل الأمريكي عن 13 تهمة مرتبطة بخرق العقوبات الأمريكية على إيران، بحقّ «هواوي» ومديرتها التنفيذية منج وانتشو التي أوقفت في كندا في كانون الأول/‏ديسمبر بطلب من محققين أمريكيين، وحتى الساعة، تشدّد واشنطن على أن ذلك الملف غير مرتبط بالمفاوضات التجارية.

وأعلن منوتشين أنهما «مسألتان منفصلتان والتعامل معهما منفصل»، وهو ما أكده أيضاً وزير التجارة ويلبور روس.

ومع ذلك، ترى مونيكا دو بول الخبيرة في مركز «بترسون» للاقتصادات الدولية أنه «من المؤكد أن قضية هواوي تعقّد المفاوضات التجارية إلى حدّ كبير. ليس هناك أدنى شكّ في ذلك»، وتابعت أن «قضية هواوي يمكنها في مرحلة ما أن تسبب انهيار» المفاوضات.

وعكرت العقوبات الكبيرة العام الماضي على مجموعة «زي تي إي» الصينية أجواء المفاوضات التجارية نفسها التي انتهت بالفشل. ووافق ترامب حينئذٍ على إيجاد تسوية تسمح للشركة باستكمال نشاطها.

وفي مؤشر على أهمية تلك المحادثات، يقود المستشار الاقتصادي للرئيس الصيني ونائب رئيس الوزراء ليو هي، ذو النفوذ الكبير، الوفد الصيني لدى واشنطن، وسيلتقي هذا الاقتصادي الحائز على شهادته من جامعة هارفارد الأمريكية الرئيس دونالد ترامب شخصياً.

(أ.ف.ب)