أداء قياسي لبنوك دبي.. و18.2 مليار الأرباح المجمعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

حققت بنوك دبي نمواً بمعدل 14.2% في أرباحها الصافية عن العام 2017 لتصل القيمة الإجمالية للأرباح الصافية لبنوك الإمارة الأربعة المدرجة في السوق المالي إلى 18.23 مليار درهم، وهي أرباح قياسية، مقارنة مع 15.97 مليار درهم في 2017. ونمت القيمة الإجمالية لعائدات بنوك دبي في 2018 بمعدل 10% إلى 37.8 مليار درهم مقابل 34.32 مليار درهم في 2017.

ووصل النمو في قيمة الأصول الإجمالية لبنوك دبي إلى حوالي 7.4% في العام الماضي، وبلغت القيمة الإجمالية لأصول بنوك الإمارة حوالي 938 مليار درهم في نهاية العام الماضي، مقابل 873.3 مليار درهم في نهاية عام 2017.

وتعدت القيمة الإجمالية لأصول بنك الإمارات دبي الوطني حاجز النصف تريليون درهم مستحوذاً على الحصة الأكبر من الأصول على مستوى الإمارة.