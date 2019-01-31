شكرا لقرائتكم خبر عن العقوبات على فنزويلا تحافظ على مكاسب النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء في الوقت الذي فاقت فيه المخاوف بشأن حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط في فنزويلا إثر الضغوط الناجمة عن الآفاق القاتمة للاقتصاد العالمي.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.59 دولار للبرميل مرتفعة 2.8% عن سعر التسوية السابقة، وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.9% إلى 62.47 دولار للبرميل.

وأعلنت واشنطن يوم الاثنين عن عقوبات على صادرات شركة النفط المملوكة للدولة بتروليوس دي فنزويلا (بي.دي.في.إس.إي) مما يقلص تعاملات شركات أمريكية تتعامل مع شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة.

وعلى الرغم من أن التحرك دفع أسعار النفط للارتفاع، فإن الأسواق بدت مرتاحة قليلا إذ إن العقوبات تؤثر فقط على إمدادات فنزويلا إلى الولايات المتحدة.

وبعيداً عن فنزويلا، يشير المحللون إلى الضعف الاقتصادي باعتباره أحد العوامل التي تقابل تلك المؤثرة على المعروض.

ويتباطأ نمو الاقتصاد العالمي في ظل نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين وهما أكبر اقتصادين في العالم.

ومن المقرر أن يدشن مسؤولون من واشنطن وبكين جولة جديدة من المحادثات التجارية اليوم تهدف إلى تسوية نزاعاتهما التي فرض خلالها الطرفان رسوم استيراد كبيرة على سلع الدولة الأخرى.

من جهة أخرى، قالت أربعة مصادر مطلعة إن شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.اس.ايه) تسعى لتجاوز عقوبات إدارة ترامب التي تفرض قيودا على مدفوعات نفطها من خلال مطالبة المشترين الكبار، بما في ذلك المصافي الأمريكية، بإعادة التفاوض على العقود.

وأصدرت الولايات المتحدة يوم الاثنين أمراً تنفيذيا يجمد أصول بي.دي.في.اس.ايه ويستلزم من الشركات الأمريكية دفع ثمن نفط الشركة من خلال حسابات خاضعة لسيطرة خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الذي أعلن نفسه رئيساً للبلاد، في إجراء للضغط على نيكولاس مادورو للتنحي.

وبدأت بي.دي.في.اس.ايه مناشدة الزبائن قبل العقوبات، وحثتهم على مبادلة شحناتها من الخام بالوقود وغيره من المنتجات وفقا لما ذكرته المصادر.

كما تدرس الشركة مطالبة شركات التجارة بالتصرف كوسطاء في جزء من مبيعاتها النفطية للتوريد للزبائن في الولايات المتحدة وغيرها بشكل غير مباشر، ولم ترد بي.دي.في.اس.ايه على الفور على طلب للتعليق.

من جهة أخرى، قال معهد البترول الأمريكي أول أمس الثلاثاء إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي، في الوقت الذي زادت فيه مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام 1.1 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من يناير كانون الثاني إلى 445.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محليين بزيادة قدرها 3.2 مليون برميل.

وقال المعهد إن مخزونات الخام لدى مركز التسليم بكاشينج في أوكلاهوكا هبطت بمقدار 682 ألف برميل، وأظهرت البيانات أن معدل استهلاك المصافي انخفض بمقدار 468 ألف برميل يومياً.

وارتفعت مخزونات البنزين 2.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة 1.9 مليون برميل.(وكالات)