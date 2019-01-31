«أدنوك للتوزيع» تتجه لتأسيس شراكات مع «التطوير العقاري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

كشف المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»، عن توجه الشركة لتأسيس شراكات استثمارية مع شركات التطوير العقاري في دبي، معلناً عن وجود مشاورات ومخاطبات متبادلة بين الأطراف، وعلى رأسها شركات «دبي للاستثمار» و «مراس» و«إعمار».

وأضاف الراشدي أن «أدنوك للتوزيع» تستهدف التوسع ومزيداً من الاستثمارات في دبي، عبر بوابة استئجار الأراضي المتاحة من قبل مطورين عقاريين وشركات العقارات، لبناء مزيد من محطات وقود التجزئة والتوسع في دبي؛ لما تمثله الإمارة من فرصة مثالية بوصفها سوقاً واعدة أمام تجارة وقود التجزئة بحكم طبيعة الأعمال فيها، وحجم الزوار والسياح الهائل، إضافة إلى قرب افتتاح «إكسبو 2020 دبي»، حيث من المتوقع جداً أن تفتتح الشركة مزيداً من محطات وقود التجزئة في الموقع والإمارة عموماً.

وأوضح الراشدي في تصريحات صحفية على هامش افتتاح «أدنوك للتوزيع» لثلاث محطات جديدة في إمارة دبي «مجمع دبي للاستثمار» و«القصيص» و«أم السيلي طريق العين» تتميز بريادتها؛ كونها تستخدم الطاقة الشمسية، وتقدم مجموعة واسعة من الخيارات في ما يخص منتجات التزود بالوقود عالية الجودة، إضافة إلى منتجات التجزئة المميزة في محطات خدمة أدنوك، أن الشركة أصبحت توجد في كل إمارات الدولة مع فتح المحطات الثلاث في دبي، التي تعتبر الأعلى إنتاجية بالنسبة لبيع كميات البنزين للمحطة الواحدة، التي تصل إلى ما بين 22 و25 مليون لتر سنوياً، في حين تبلغ في أبوظبي والطرق الخارجية ما بين 18 و20 مليون لتر سنوياً، وهي تعد ذات جدوى اقتصادية جيدة بالنسبة للشركة، بما يضمن تحقيق رضى العملاء ومصالح الجميع وتقليل الوقت والجهد.

وقال الراشدي: «دبي كانت دائماً ضمن المخططات التوسعية للشركة حتى منذ أيام دعم الوقود، وبدأنا العمل في المواقع الثلاثة بداية العام الماضي وأنهينا العمل بها قبل 2019، وهذه تعتبر فترة إنجاز قياسية، علماً بأن دبي تعد سوقاً ناشئة بالنسبة ل«أدنوك للتوزيع»، وتمتلك سوقاً تتسع لاستثمارات مزيد من شركات الوقود».

ومن حيث الحصة السوقية للشركة على مستوى الدولة، كشف الراشدي أن «أدنوك للتوزيع» تستحوذ على الحصة الكبرى في السوق المحلي تصل إلى ما بين 67 و68%، ونحن نسعى إلى الوصول إلى نسبة 70% بحلول 2023.

وعن متوسط الاستثمار في المحطة الواحدة، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»: يتفاوت الاستثمار في المحطة الواحدة بحسب المكان الجغرافي الذي توجد فيه، علماً بأن قيمة الاستثمار في محطاتنا المنتشرة في دبي ومختلف أنحاء الدولة، يتفاوت بين 11و18.5 ألف درهم للمتر الواحد.

وقال الراشدي إن عمليات «أدنوك للتوزيع»، ذاتية ومتكاملة ابتداء من استخراج النفط وتكريره، حتى تعبئته في مضخات الوقود المخصصة للعملاء، علماً بأن أكثر من 376 محطة تزود بالوقود تابعة للشركة، تنتشر في مختلف أنحاء الدولة بما فيها المحطات الثلاث الأخيرة التي افتتحت في دبي مؤخراً.

وأوضح الراشدي، إلى أن نسبة إشغالات محال التجزئة وصلت إلى أكثر من 85%.

وباتت «واحة أدنوك» المشغل الحقيقي لمحال التجزئة والمطاعم المنتشرة في مختلف محطات الوقود، مشيراً إلى أن الشراكة مع «جيان» تعد قيمة إضافية لاستثمارات «أدنوك للتوزيع» بحكم انتشارها وعملها.