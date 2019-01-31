ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الخليجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت مؤشرات أسواق المنطقة كافة ارتفاعاً في تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء، حيث ارتفعت السوق السعودية ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.03% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8583.63 نقطة، كما واصلت السوق الكويتية ارتفاعها ليربح مؤشرها العام 0.43% بعدما أقفل تعاملاته عند مستوى 5438.10 نقطة، وارتفع أداء السوق البحرينية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1392.46 نقطة مرتفعاً 0.48%، وارتفع أداء السوق العمانية حيث ارتفع مؤشرها العام 1.04% ليقفل عند مستوى 4215.76 نقطة.

السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً هامشيا في جلسة يوم أمس الأربعاء وسط تباين أداء التعاملات والقطاعات، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.15 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليقفل عند مستوى 8583.63 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 152.1 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 103 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 71 شركة.

عمان

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء بعد أداء إيجابي لقطاعي المال والخدمات في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 43.40 نقطة أو ما نسبته 1.04% ليقفل عند مستوى 4215.76 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.3 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال نفذت من خلال 471 صفقة.

البحرين

واصلت السوق البحرينية حصد الأرباح خلال تعاملات جلسة يوم أمس بعد أداء إيجابي لقطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات وفي ظل تعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 6.66 نقطة أو ما نسبته 0.48% ليقفل عند مستوى 1392.46 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.8 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون دينار.

الكويت

استمرت السوق الكويتية في تحقيق الأرباح في تعاملات جلسة أمس الأربعاء في ظل ارتفاع التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 23.02 نقطة أو ما نسبته 0.43% وصولاً إلى مستوى 5438.10 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 60.8 مليون سهم بقيمة 20.7 مليون دينار نفذت من خلال 2446 صفقة.