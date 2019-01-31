أكاديمية الفجيرة تشارك بقمة «الاستثمار في الطيران»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

شاركت أكاديمية الفجيرة للطيران كراعٍ في الدورة الأولى من القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران التي اختتمت أعمالها أمس الأول في فندق «انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي»، بعد أن نظمتها الهيئة العامة للطيران المدني تحت شعار «ربط الأسواق المتقدمة والناشئة عبر الاستثمار في قطاع الطيران»، بهدف عرض الفرص الاستثمارية التي توفرها صناعة الطيران، حيث يشكل القطاع نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي لدبي وفقاً لتقرير أكسفورد الاقتصادي.

وطرحت الأكاديمية ضمن مشاركتها برامجها التدريبية في الطيران المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA)، حيث يتخرج الطالب في الأكاديمية حاصلاً على رخصة طيران معتمدة من الهيئة، إلى جانب التعريف ببرامجها التدريبية في هندسة صيانة الطائرات الحاصلة على الاعتماد الأوروبي من وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) فضلاً عن اعتماد الأكاديمية كمركز للاختيارات حيث يتخرج الطالب في الأكاديمية حاصلاً على شهادة معتمدة من قبل.