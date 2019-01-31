«رولز رويس» تنضم إلى أسطول سيارات مطار دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انضمّت سيارة جديدة من طراز «رولز-رويس جوست» إلى أسطول السيارات المخصص لنقل الركاب من قاعة المجلس لكبار الشخصيات والواقع في المبنى رقم 3 من مطار دبي الدولي. وقد سلّم السيارة المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل المعتمد لرولز-رويس موتور كارز في دبي والشارقة والإمارات الشمالية. وتحرص خدمة المجلس لكبار الشخصيات على أن يكون انتقال الركاب إلى رحلتهم بأعلى مستويات الفخامة والراحة وتوفير أفخم القاعات وأكثرها رقية.

وقال جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي: «خطوة طيبة تشكل إضافة نوعية للخدمات التي نوفرها لشريحة كبار الشخصيات من المسافرين عبر مطار دبي الدولي».

من جانبه قال ممدوح خيرالله، المدير العام للمركز: «يسعدنا أن نتعاون دائماً مع مطار دبي الدولي. وتمثّل هذه الشراكة إنجازاً جديداً على صعيد السفر الراقي وبات بإمكان الضيوف من كبار الشخصيات التنقل بفخامة ورقي في واحد من أكثر مطارات العالم ازدحاماً».

وقد تسلم جمال الحاي السيارة من ممدوح خير الله بحضور سيزار حبيب المدير الإقليمي لرولز-رويس موتور كارز الشرق الأوسط وإفريقيا.