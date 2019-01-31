6 % انخفاض أرباح «سيمنس» في الربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجموعة «سيمنس» الصناعية الألمانية، أمس الأربعاء،: إنها حققت أرباحاً صناعية أضعف من المتوقع في الربع الأول من سنتها المالية، مضيفة، إنها لا تزال تتوقع استكمال اندماجها الضخم مع «ألستوم» الفرنسية في أنشطة القطارات في النصف الأول من هذا العام.

وسجلت «سيمنس» انخفاضاً بلغ 6% في أرباح التشغيل المعدلة لأنشطتها الصناعية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول إلى 2.07 مليار يورو (2.37 مليار دولار)، لتأتي دون التوقعات التي أشارت إلى ربح قدره 2.15 مليار يورو في استطلاع ل«رويترز»، وسط تراجع في أنشطة الكهرباء.

وسجلت الشركة هبوطاً بنسبة 50 في المئة في أرباح تشغيل أنشطتها للكهرباء والغاز، والتي تضررت؛ بفعل انهيار الطلب على التوربينات العملاقة مع تحول قطاع الطاقة العالمي صوب المصادر المتجددة؛ مثل: الرياح والطاقة الشمسية، مبتعداً عن محطات الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري.

(رويترز)