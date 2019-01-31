4.8 مليار أرباح «علي بابا» الفصلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أرباح شركة «علي بابا» في الربع الأخير من العام الماضي وبأكثر من توقعات المحللين، أما الإيرادات فزادت ولكن بأقل من التقديرات. وأظهرت نتائج أعمال الشركة الصينية العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية، أمس الأربعاء، أنها سجلت صافي أرباح قيمتها 33.05 مليار يوان (4.80 مليار دولار) في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي. وأضاف البيان أن إيرادات الشركة في آخر ربع من العام الماضي سجلت مستوى 117.27 مليار يوان (17.05 مليار دولار)، مقابل 83.02 مليار يوان في الربع المقارن من 2017.