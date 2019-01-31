توقع نمو الاقتصاد الألماني بأبطأ وتيرة في 6 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة في 6 سنوات خلال العام الجاري، متأثرة بتدهور بيئة التجارة العالمية.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان، أمس الأربعاء، إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنحو 1% في العام الجاري وهي أبطأ وتيرة نمو منذ 2013، ومقابل تقديرات ب1.5% في 2018.

وكانت آخر توقعات عن الحكومة الألمانية والصادرة في أكتوبر/‏ تشرين الأول الماضي أشارت إلى أن أكبر اقتصاد أوروبي سينمو بنحو 1.8% في 2019.

وأضاف البيان أن معدل البطالة من المتوقع أن يتراجع إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 4.9% في العام الجاري.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد في الدولة الأوروبية إن تلك هي أطول فترة نمو منذ عام 1966، «ولكن الرياح المعاكسة من البيئة التجارية الخارجية تتزايد»، مشيراً في ذلك إلى نزاعات «البريكست» وسياسة الضرائب الدولية.

وأوضحت التوقعات أن صادرات ألمانيا من المتوقع أن تشهد زيادة بنحو 2.7% مقابل مستوى 2.4% في 2018.