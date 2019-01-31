628 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 628 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 220 مبايعة بقيمة 487 مليون درهم منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 231 مليون درهم و197 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 256 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 92 مليون درهم في منطقة ند حصة تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة ند الحمر.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 12 مليوناً وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 20 مليوناً بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 9 ملايين في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 12 مليوناً وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 141 مليوناً منها 23 رهناً لأراض بقيمة 96 مليون درهم و 49 رهناً لفلل وشقق بقيمة 54 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 34 مليوناً وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 17 مليون درهم.(وام)