شكرا لقرائتكم خبر عن أربعة بنوك تستأثر ب 60% من سيولة الأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تراجعت الأسهم القيادية في البنوك، بمؤشرات الأسواق المحلية في جلسة أمس، مع ملاحظة استمرار صعود «إعمار العقارية»، وتوجه أجنبي نحو الشراء في السوقين، فيما تراجع مؤشر سوق دبي 1.07% وأبوظبي 0.56%.

استقطبت أسهم 4 بنوك، وهي: «دبي الإسلامي»، و«أبوظبي الأول»، و«أبوظبي التجاري»، و«الاتحاد الوطني»، 60% من سيولة السوقين، فيما تباين أداء سهمي «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» بعد الإعلان عن موافقة المؤسستين على الاندماج.

وارتفع «أبوظبي التجاري» 1.12% مغلقاً عند 9.02 درهم، مستحوذاً على 59 مليون درهم من التداولات في سوق أبوظبي، بينما تراجع «الاتحاد الوطني» 1.7% إلى 5.2 درهم، وبسيولة ب46.3 مليون درهم.

وبلغت السيولة الإجمالية في السوقين 398.3 مليون درهم، منها 156.8 مليون درهم في دبي، و232.5 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 144.2 مليون سهم، توزعت بواقع 96.6 مليون سهم في دبي، و47.6 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 56 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 23 شركة، وجاء ذلك من خلال 4330 صفقة.

وهبط مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 2538.56 نقطة، تحت وطأة نزول أسهم البنوك والتأمين والاستثمار والخدمات والنقل.

وانخفض قطاع البنوك 2.28% وهو الذي أثر بشكل كبير على أداء السوق من خلال تراجع سهم «دبي الإسلامي» 4.37% بعد الإعلان عن النتائج والتوزيعات السنوية، كما تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.95%.

وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 0.34% بعد هبوط سهم «سوق دبي المالي» 1.56% فيما لم يطرأ أي تغيير على سهم «دبي للاستثمار». وتماسك قطاع العقار بفضل ارتفاع «إعمار العقارية» 0.24% و«إعمار للتطوير» 1.57%، في مقابل نزول «أرابتك» 1.4% و«ديار» 1.87% و«إعمار مولز» 1.27% و«الاتحاد العقارية» 0.25%.

من جانبه، نزل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 5004 نقطة، بضغط من أسهم البنوك والاتصالات والصناعة والخدمات.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.81% مع تراجع سهمي «أبوظبي الأول»، و«الاتحاد الوطني»، فيما قلص سهم «أبوظبي التجاري» من خسائر القطاع على وقع الموافقة على الاندماج.

وانخفض قطاع «الاتصالات» 0.24% بعد انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، في حين تماسك قطاع العقار مع إغلاق سهم «الدار» مستقراً دون تغيير، وارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 1.32%، بالرغم من تراجع إشراق 1.05%.

هذا وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.68% مع ارتفاع سهم «طاقة» 5.83% و«أدنوك للتوزيع» 1.31%، فيما تراجع سهم «دانة غاز» 1.02%. وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات في سوق دبي بقيمة 70.4 مليون درهم، مغلقاً عند 5.03 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بتداولات بقيمة 20 مليون درهم، ليغلق عند 4.26 درهم، ثم سهم «جي إف إتش» بسيولة بقيمة 17.3 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.53% إلى 0.94 درهم.

وواصل سهم «أبوظبي الأول» استقطاب أعلى سيولة في سوق العاصمة، بقيمة 62.6 مليون درهم، وتراجع بنسبة 1.22% إلى 14.58 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري»، ثم سهم «الاتحاد الوطني» من حيث الترتيب.

وكان أكبر الرابحين في سوق دبي، سهم «مصرف السلام البحرين» الذي ارتفع 4.31% عند 0.92 درهم، فيما سجل سهم «دبي الإسلامي» التراجع الأكثر.

وجاء في مقدمة الرابحين في سوق أبوظبي، سهم «سوداتيل»، مرتفعاً بنسبة 6.11% إلى 0.38 درهم، في المقابل، سجل سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» التراجع الأكثر بنسبة 1.85% إلى 2.66 درهم.

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، واصل المستثمرون الأجانب الشراء بصافي استثمار بلغ 44.15 مليون درهم محصلة شراء، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون التسييل، بصافي استثمار بلغ 44.15 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 2.23 مليون درهم محصلة بيع العرب، و9.87 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و32 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم، أمس، على أسهم شركات «تبريد» و«جي إف إتش» و«إعمار العقارية» و«داماك»، و«أبوظبي التجاري»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «دانة غاز» و«سلامة للتأمين» و«إعمار مولز» و«سوق دبي المالي». وعلى صعيد المحافظ الاستثمارية، فقد تباين أداؤها في السوقين، حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 68.57 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل، بدبي بصافي استثمار بلغ 20.78 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في دبي بصافي استثمار بلغ 20.78 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 68.57 مليون درهم محصلة بيع.