معالجة البيانات المسؤولة تحسم عمليات التسويق 2019

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أشار تقرير حديث أصدرته «كريتيو» لتكنولوجيا التسويق التجاري، بعنوان: «رؤى التسويق الرقمي والتجارة للعام 2019»، إلى أن معالجة البيانات المسؤولة والشفافة ستصبح عاملاً مؤثراً وحاسماً في عمليات التسويق خلال 2019، مقارنة بالعام 2018.

ولفت التقرير أيضاً إلى أن الذكاء الاصطناعي والتعاون في مجال البيانات والصوت لا يزالان يحتلان أهمية كبيرة. ويحلل التقرير أحدث التطورات في مجال التجارة والتسويق الرقمي للسنة المقبلة.

وقال ألكساندر جوسفين، المدير العام الإقليمي لمنطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وروسيا: «يسهم الإنفاق على إعلانات الفيديو والتعاون في البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، في تعزيز أهمية البيانات خلال 2019. وسنرى طرقاً جديدة مختلفة في كيفية معالجة البيانات وتأمينها وجمعها واستخدامها، لا سيما في ضوء التطورات التي شهدها العام السابق».

وقد حدد التقرير ثلاثة اتجاهات وتوقعات رئيسية مثل البيئة الإلكترونية المسورة، بعد سلسلة من الهجمات السيبرانية التي شكلت تهديداً لحماية البيانات. كما عززت شركات التكنولوجيا الكبرى أساليب ومعايير الفحص والمراجعة على صعيد شراء وحماية واستخدام البيانات.

ومن المتوقع خلال 2019 أن تقوم شركات مثل «فيسبوك» و«جوجل» و«أمازون»، بتقديم سياسات جديدة لمشاركة البيانات وتعزيز الخصوصية الجديدة.