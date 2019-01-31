«أبوظبي الأول» يتصدر ب 62.6 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.56% إلى مستوى 5004 نقطة، متأثراً بنزول أسهم شركات البنوك والاستثمار والاتصالات والصناعة.

شهد السوق تداول 47.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 232.5 مليون درهم، نفذت من خلال 2315 صفقة، وجرى تداول أسهم 25 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 9 شركات أخرى.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 62.6 مليون درهم، وتراجع بنسبة 1.22% إلى 14.58 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة قيمتها 59 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.22% إلى 9.02 درهم، ثم سهم «الاتحاد الوطني» بتداولات بقيمة 46.3 مليون درهم، وهبط بنسبة 1.7% مغلقاً عند 5.2 درهم.

وكان أكبر الرابحين سهم «سوداتيل»، مرتفعاً بنسبة 6.11% إلى 0.38 درهم، تلاه سهم «طاقة» بارتفاعه 5.38% ليغلق عند 0.98 درهم، ثم سهم «الإمارات لتعليم قيادة السيارات»، وزاد بنسبة 2.86% إلى 7.2 درهم.

في المقابل، سجل سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» التراجع الأكثر بنسبة 1.85% إلى 2.66 درهم، تلاه سهم «الاتحاد الوطني» وانخفض بنسبة 1.7% عند 5.2 درهم، ثم سهم «سيراميك رأس الخيمة»، وهبط بنسبة 1.64% إلى 1.8 درهم.