6 %نمو إنفاق المستهلكين بالبطاقات في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد بانكاج كاندرا، رئيس قسم المدفوعات لدى بنك المشرق، أن مستويات الإنفاق باستخدام البطاقات في الإمارات العام 2018 شهدت نمواً بنسبة 6٪ مقارنةً بعام 2017. وكان أكبر المستحوذين على ذلك الإنفاق قطاع التجارة الإلكترونية، والذي شهدت زيادة في الإنفاق بنسبة 48٪. وقد كان النمو مدفوعاً بمبيعات الأغذية والمشروبات، التي شهدت نمواً بنسبة 20٪، تليها زيادة بنسبة 16٪ في نفقات متاجر السوبر ماركت. واستمر الإنفاق في قطاع الضيافة بالنمو مع زيادة متواضعة بنسبة 2٪.

أدى التوجه نحو رقمنة المدفوعات إلى نمو قوي في النفقات على الخدمات العقارية والحكومية، حيث شهد هذان القطاعان نمواً في الإنفاق باستخدام البطاقات بنسبة 34٪ و12٪ على التوالي. وأظهر قطاع التجزئة، والذي يشمل الملابس والأحذية والحقائب، نمواً بنسبة 3٪ في حجم الإنفاق باستخدام البطاقات، في حين انخفض نصيب المتاجر المتخصصة بالعطور بنسبة 6٪.

وبقي الإنفاق على الرعاية الصحية في المستشفيات والعيادات والصيدليات ثابتاً نسبياً، مع نمو بنسبة 1٪ فقط. وشملت القطاعات التي بقيت دون تغيير في مستوى الإنفاق متاجر المجوهرات وخدمات التأمين.

أما القطاعات التي شهدت تراجعاً في النمو فقد تضمنت قطاع الإلكترونيات وقطاع السيارات، حيث انخفضت بنسبة 15٪ و9٪ على التوالي.

ويشجع نمو منصات أسواق التجارة الإلكترونية، مثل «سوق» و«نون»، على زيادة الثقة في الشراء عبر الإنترنت، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز هذا النمو. كما تشهد الإمارات ارتفاعاً محموماً في استخدام مزودي خدمات التجارة الإلكترونية، مثل مزودي خدمات نقل الركاب بالسيارات، والذين حققوا نمواً بنسبة 12٪، وشهدت خدمات توصيل الطعام نمواً يزيد على 100٪. وهذا مجال مهم للغاية ويبشر بنمو كبير في عام 2019 وما بعده.

إلى ذلك، تواصل الإمارات الحفاظ على مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم، حيث إن 25٪ من الإنفاق باستخدام البطاقات في الإمارات يتم من قبل مسافرين دوليين. وقد شهد هذا الإنفاق الدولي نمواً بنسبة 6٪ خلال عام 2017. وفي عام 2018، استحوذ الزوار من السعودية على 20٪ من حجم إجمالي الإنفاق الدولي في الإمارات، تليها الصين، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والكويت، وروسيا، والهند.

وشهد تأثير الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والصين، من خلال مبادرات مثل «هلا بالصين»، نمو الإنفاق الصيني من خلال البطاقات البنكية في الإمارات بأكثر من 50٪ في عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

أما بالنسبة لعام 2019 ومع الاستعداد لمعرض إكسبو 2020، فنحن متفائلون للغاية بشأن النمو المستمر في حجم المدفوعات في دولة الإمارات. وقد حددنا أربعة اتجاهات رئيسية نتوقع أن تؤدي إلى زيادة حجم الإنفاق، وهي: استمرار نمو التجارة الإلكترونية، وارتفاع جاذبية المدفوعات غير التلامسية من خلال الاستخدام المتزايد للمحافظ الرقمية، والتحول من النقد إلى البطاقات في قطاعات مثل مدفوعات الأعمال إلى الأعمال، وقطاع التعليم، والحكومة، والعقارات، والنمو المستمر في إنفاق الزائرين الدوليين.