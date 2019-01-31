«دبي الإسلامي» الأكثر تداولاً ب70.4 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.07% عند مستوى 2538.56 نقطة، مع تراجع أسهم شركات العقار والبنوك والتأمين والاستثمار والخدمات والنقل.

شهد السوق تداول 96.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 156.8 مليون درهم، نفذت من خلال 2015 صفقة، وجرى تداول أسهم 32 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 14 شركة.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات بقيمة 70.4 مليون درهم، وتراجع بنسبة 4.37% مغلقاً عند 5.03 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بتداولات بقيمة 20 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.24% ليغلق عند 4.26 درهم، ثم سهم «جي إف إتش» بسيولة بقيمة 17.3 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.53% إلى 0.94 درهم.

وكان أكبر الرابحين سهم مصرف «السلام البحرين» الذي ارتفع 4.31% عند 0.92 درهم، تلاه سهم بنك «دبي التجاري»، وارتفع بنسبة 2.7% مغلقاً عند 3.8 درهم، ثم سهم «إعمار للتطوير»، وزاد بنسبة 1.57% إلى 3.88 درهم.

وسجل سهم «دبي الإسلامي» التراجع الأكثر، تلاه من حيث الانخفاض سهم «أمانات» ونزل 2.73% إلى 1.07 درهم، ثم سهم «سلامة للتأمين»، وهبط بنسبة 2.39% إلى 0.49 درهم.