الإمارات توقع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت الإمارات، أول أمس، على «اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية» في مقر الجامعة العربية بالقاهرة. وقام جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بتوقيع الاتفاقية بالنيابة عن المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد.

وتهدف «اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية» إلى خلق إطار قانوني للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية، وتهيئة بيئة مواتية؛ لتنمية وتيسير التجارة في الخدمات فيما بينها؛ بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، وزيادة مساهمة التجارة في التنمية الاقتصادية للدول العربية مع مراعاة الظروف الإنمائية لكل الدول الأطراف في الاتفاقية. وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث دول من الموقعة عليها، علماً أن ثلاث دول عربية، هي: السعودية ومصر والأردن، قامت بالتوقيع على الاتفاقية؛ ليصبح العدد أربع دول عقب توقيع دولة الإمارات عليها. ويأتي توقيع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية كخطوة داعمة لقطاع الخدمات في الإمارات، الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 50%، وأيضاً لقطاعات الخدمات في الدول العربية؛ وذلك من خلال فتح السوق الإقليمية العربية لها.