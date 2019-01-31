شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» ليست جاسوساً بل ذراع التقنية لبكين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

جون غابير *

«هواوي» فتيل لإشعال حرب أوسع نطاقاً زُجّ فيها بعائلة رين. ربما تكون الشركة قد خرقت العقوبات الأمريكية على إيران، أو استولت على التكنولوجيا من موتورولا، وربما توجه لها تهم احتيال، لكنها جميعاً تهم صغيرة مقارنة بالشكوى الأساس، التجسس.

خلال الثورة الثقافية الماوية في الصين، كلف مجند شاب يدعى رين زينجفاي، بمهمة المساعدة في بناء مصنع للملابس في مدينة لياويانج الشمالية الشرقية. كانت درجة الحرارة في الليل 20 درجة تحت الصفر، وكان نظامه الغذائي هو الذرة الرفيعة والخضراوات المخللة، لكن معدات المصنع الفرنسية كانت بالنسبة له اكتشافاً.

ويقول المجند السابق رين في أحدث ظهور إعلامي له: «اكتسبنا مهارات التقنية الأكثر تقدماً في العالم، في وقت كنا نعيش فيه حياة يعتقد غيرنا أنها بدائية». هذا المجند أسس في وقت لاحق شركة «هواوي»؛ أكبر شركة لصناعة معدات الاتصالات في العالم تمتلك 87 ألف براءة اختراع، وميزانية أبحاث تزيد على 15 مليار دولار. لقد تغير الكثير في الصين، لكن حزب ماو تسي تونج، ما زال يقود البلاد.

وهذا الواقع يولد توترات حادة في العلاقة بين الصين والولايات المتحدة، التي حاولت إدارته على مدى عقود، اعتقاداً منها بأن النمو الاقتصادي الصيني سيؤدي تدريجياً إلى توسيع نطاق الحرية السياسية.

لكن الاتهامات التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية للشركة بالاحتيال وسرقة الأسرار التجارية، وتوقيف منج وانزو، المسؤولة المالية الرئيسية فيها وهي ابنة رين، توحي بأن إدارة دونالد ترامب قد أصيبت بخيبة أمل.

وتعد شركة «هواوي» بمثابة فتيل لإشعال حرب أوسع نطاقاً زُجّ فيها بعائلة رين. ربما تكون الشركة قد خرقت العقوبات الأمريكية على إيران، أو استولت على التكنولوجيا من موتورولا، وهي تهمة أطلقتها الولايات المتحدة وتنفيها الشركة، وربما توجه لها تهم احتيال مختلفة من النوع الذي يصلح لجميع المناسبات، لكنها جميعاً تهم صغيرة مقارنة بالشكوى الأساسية، وهي أن شركة «هواوي» تساعد الصين على التجسس.

يقول رين: «نحن مثل بذرة سمسم صغيرة، عالقة وسط صراع بين قوتين عظميين. وهنا تكمن المغالطة. ف«هواوي» تريد مواصلة توسعها بعيداً عن النزاعات التجارية والسياسية، لكن البذرة ليست محايدة فهي مزروعة في الجانب الصيني».

وعلى الرغم من الهمس سراً، في تقارير وجلسات الإحاطة الأمنية الخاصة، واتهامات السياسيين الأمريكيين، لا يوجد دليل واضح على أن الصين طلبت من شركة هواوي على الإطلاق إنشاء «نافذة سرية» للشبكات الغربية من خلال معداتها، وتصر «هواوي» على رفضها هذا الطلب لو وجه لها.

ويبدو أن المشكلة بنيوية وليست أخلاقية. فبغض النظر عن مدى موثوقية عائلة رين، لن يكون لدى «هواوي» أي خيار سوى الالتزام إذا ما طلب منها الحزب ذلك. ففي ظل قانون الاستخبارات الصيني لعام 2017 وهو جزء من التشريع الذي تم سنّه في عهد الرئيس شي جين بينج يتمتع جهاز الأمن ليس بصلاحيات التجسس على مواطنيه فحسب، وإنما أيضاً تجنيدهم للتعاون على مستوى العالم، والرفض لن يكون مقبولاً.

وتسعى الصين لإدارة الأزمة على جبهتين، أولا حظر شركات التقنية الغربية مثل «فيسبوك» و«جوجل» ومحرك بحث «مايكروسوفت» «بينج» لأسباب تتعلق بالأمن والحماية، بينما تطالب بحرية وصول شركات التقنية الصينية إلى المعلومات.

وهناك مقياس للنفاق يعتمده الأمريكيون. فقد كشف إدوارد سنودن، الجاسوس الأمريكي، كيف جمعت وكالة الأمن القومي الأمريكية، معلومات عن أهداف حددتها من خلال شبكات الاتصالات، وزرعت مجسات في معدات شركة سيسكو. أما الصين فيجب ألاَّ تشكو من عدم التعامل بالمثل، عندما تستثني واشنطن شركة «هواوي» من الحصول على تقنياتها الرقمية.

والسؤال هو: هل يجب على حلفاء الولايات المتحدة أن يلتزموا بمقاطعة الشركة، كما تفعل أستراليا ونيوزيلندا من خلال استبعاد «هواوي» من شبكات الجيل الخامس «جي 5»؟. كما تضغط الولايات المتحدة على المملكة المتحدة وألمانيا، وغيرهما، من أجل مقاطعة الشركة.

وكانت المملكة المتحدة سمحت لشركة «هواوي» بالعمل في محيط شبكات الجيلين الثالث والرابع في مجال الأبراج والهوائيات، والمعدات اللاسلكية الأخرى الخاصة بخدمة البيانات المتنقلة، مع تأكيد حجبها عن الجوهر، حيث تخزن بيانات العملاء والتكنولوجيا الحساسة بشكل أساسي. وتُخضع لندن كافة معدات الشركة للفحص من قبل خبراء أمن متخصصين قبل اعتمادها.

لكن هذا النهج صعب تحقيقه في شبكات الجيل الخامس؛ لأن تقنياتها متضمنة في معدات المصانع والسيارات ذاتية القيادة. هذه التكنولوجيا التي كان لشركة «هواوي» دور أساسي في تطويرها، هي خليط غير متجانس توزع فيه البيانات على نطاق واسع، ويمكنك العبث به من مجرد نافذة دخول مهما كانت صغيرة.

وهذا يعيدنا إلى بناء مصنع الملابس الفرنسي في الصين، ودور السيد رين في تجميع التقنيات وإعادة هندسة مختصرات تم جمعها على مدى سنوات، وهو ما فعلته هواوي التي حققت قفزة نوعية في تطوير سلاسل توريدها، ورفع كفاءتها لتقود هذه التقنية.

وفي حال تعرضها لمحاكمات قانونية خارج الصين، لن يكون سهلاً إثبات إدانتها لنقص الخبرة التقنية لدى الخصوم.

* فاينانشال تايمز