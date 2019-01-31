«أوفرودرز» لسيارات الدفع الرباعي المعدلة في مركز الغرير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهد مركز الغرير، أول مركز تسوق في دول مجلس التعاون الخليجي، استضافة معرض «أوفرودرز» لسيارات الدفع الرباعي المخصصة للطرقات الوعرة والمعدلة بالتعاون مع نادي«UAE Offroaders» وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع الواقع في 25 و26 يناير 2019. وقدم المعرض 40 سيارة مختلفة معدلة خصيصاً لعشاق هذه المغامرات في مركز الغرير.

وشمل معرض «أوفرودرز» موسيقى حية وألعابا ممتعة للأطفال وهدايا مجانية، إضافة إلى منافسة شائقة لجميع زوار المركز والحضور. وتم اختيار أفضل 5 سيارات معدلة وفقاً لفئات محددة وتضم فئة التخييم، روعة القديم ، ملك العرض، السيارة العائلية وملكة العرض، وذلك يوم 26 يناير.

وقدم مركز الغرير لزواره الفرصة لتجربة العالم الديناميكي لمغامرات الطرق الوعرة، إضافة إلى عروض تجريبية مجانية. ويعكس هذا الحدث إستراتيجية مركز الغرير في استحداث منهجية جديدة في عالم التجزئة من خلال دمج العروض المميزة مع تجارب أسلوب حياة مبتكرة للمتسوقين.