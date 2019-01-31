شكرا لقرائتكم خبر عن سماء الاقتصاد العالمي ملبدة بالغيوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تيم فوكس*

لم يكن أمام البنك المركزي الأوروبي خيار آخر سوى التخلي عن تفاؤله السابق بأن المخاطر كانت «متوازنة بشكل عام»، حيث اعترف رئيس البنك ماريو دراجي الآن بأن البيانات الواردة هي أضعف من المتوقع، وأن الأمر يشي بمخاطر هبوطية.

تلبدت سماء الأسبوع الماضي بأجواء دافوس الراكدة، وخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وتداعيات رفض اتفاق «بريكست»، ولكنه انتهى على الأقل بشكل إيجابي مع إنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة. كان السوق مرتاحاً لاحتمال أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بإنهاء تشديد ميزانيته العمومية في وقت أقرب مما هو متوقع، وبالتالي سيؤدي إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي على الأرجح إلى رفع معنويات السوق مطلع الأسبوع الجاري.

إعلان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2019 بحسب النسخة الأخيرة من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، كان قاسياً على الأسواق حيث يتوقع التقرير الآن نمواً عالمياً بواقع 3.5% للعام الجاري متراجعاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية منذ أكتوبر الماضي. وطال هذا التراجع كلاً من الاقتصادات المتقدمة (أوروبا بشكل رئيسي) والناشئة على حد سواء. وفي حين لايزال هذا معدل نمو قوياً وإن كان الأبطأ خلال 3 سنوات، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاعاً كبيراً لمخاطر هبوط الأسعار بما في ذلك استمرار التوترات التجارية، وتشديد السياسات المالية، وقضية «بريكست»، والإغلاق الحكومي الطويل. وتم أيضاً خفض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 2.4% في عام 2019، كما تم خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية من 2.4% إلى 1.8%.

وتلا ذلك خفض مماثل في توقعات النمو من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي، وكذلك أخبار نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.4% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2018، وهو معدل النمو الأبطأ للصين منذ الأزمة المالية العالمية، وقد هيأ ذلك أجواء متفائلة إلى حد ما بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي انعقد هذا العام تحت عنوان «العولمة».

ولا عجب أن تكون أجواء المنتدى راكدةً وسط غياب أبرز قادة العالم وتفادي بحث القضايا الرئيسية. وقد تغيّرت السياسة كثيراً في السنوات القليلة الماضية حتى إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وبخ المنتدى عبر مقطع فيديو لعدم مواكبته هذا التغيير.

ورافقت المنتدى أجواء متجهمة إلى حد بعيد مع تراجع تقييم المستثمرين الألمان للظروف الاقتصادية الحالية بشكل حاد في يناير، فقد تراجع مؤشر المعنويات الاقتصادية الألمانية «زيو» من 45.3

في ديسمبر إلى 27.6 حالياً. كما تراجع مؤشر IFO لمناخ الأعمال الألماني في يناير إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2016، في حين سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الألماني PMI أدنى مستوى له خلال 50 شهراً، وهذا دليل آخر على أن نمو الاقتصاد الألماني - الأكبر في الاتحاد الأوروبي - يعاني الركود. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني PMI من 52.6 إلى 50.0 في يناير لينهي أطول فترة توسعية خلال 10 سنوات، وانخفضت طلبيات التصدير الجديدة بأعلى معدل لها منذ يوليو 2016.

وعلى خلفية ذلك كله، لم يكن أمام البنك المركزي الأوروبي خيار آخر سوى التخلي عن تفاؤله السابق بأن المخاطر كانت «متوازنة بشكل عام»، حيث اعترف رئيس البنك ماريو دراجي الآن بأن البيانات الواردة هي أضعف من المتوقع، وأن الأمر يشي بمخاطر هبوطية.

لحسن الحظ، كان قرار إعادة فتح مؤسسات الحكومة الأمريكية هو بقعة الضوء الوحيدة في نهاية الأسبوع. ومع أن الرئيس ترامب وافق فقط على تمويل مؤقت للقطاع الحكومي حتى 15 فبراير المقبل، إلا أنه من غير المرجح أن يحدث الإغلاق الحكومي مرة أخرى مع تخلي ترامب عن إصراره على ضرورة التمويل الكامل للجدار الحدودي مع المكسيك. ومن المرجح الآن أن تهدأ مخاوف النمو في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام، ما يسمح للمحللين ببدء مراجعة توقعاتهم. فقد كانت الأسواق مرتاحة للشائعات التي تتحدث عن تفكير الاحتياطي الفيدرالي بإنهاء مبكر لبرنامج خفض الميزانية العمومية؛ حيث ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن تعليق سياسة أسعار الفائدة في الوقت الراهن يتيح مناقشة الموضوع بشكل أكثر فاعلية خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع، وبالتالي فإن حدوث اختراق في هذه القضية الشائكة أيضاً سيكون محط ترحيب الأسواق خلال الأسبوع القادم.

ومن غير المرجح أن يتم في المنظور القريب حل القضية المستعصية الأخرى وهي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»؛ فمن غير المرجح أن يوافق البرلمان البريطاني على خطة تيريزا ماي البديلة الأسبوع القادم. ومع ذلك، فإن التعديلات على مشروع القانون قد تستدعي تأجيل «بريكست» بعد موعد 29 مارس النهائي الذي تم تحديده بموجب المادة 50 الخاصة بمغادرة الاتحاد الأوروبي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بحلول نهاية الشهر المقبل. وفي سياق مجريات أخبار «بريكست» حتى الآن، قد يكون التأخير هو أفضل ما يمكن أن تأمله الأسواق في هذه المرحلة.

* رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين - بنك الإمارات دبي الوطني