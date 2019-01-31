«اقتصادية عجمان» تتوقع نمواً في مناخ الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

ارتفع المؤشّر الكلي المتوقع للثقة في مناخ الأعمال 18 نقطة، خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالنصف الثاني من عام 2018، مما يشير إلى توقعات أكثر تفاؤلاً من العام الماضي.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة بتوقعات إيجابية حول تعافي الأداء الاقتصادي العالمي عموماً، والمحلي خاصة، فضلاً عن التوقعات بمزيد من النمو في قطاعات حيوية واستراتيجية مثل القطاع السياحي وقطاع العقارات.

وشمل أداء المؤشر المتوقع أهم القطاعات الاقتصادية، حيث جاءت نتائج المؤشر أكثر تفاؤلاً للنصف الأول 2019، مقارنة بالنصف الثاني 2018 في مختلف القطاعات، وتحديداً مع تصدر قطاع التصنيع، وقطاع المطاعم والفنادق، قائمة الأكثر ارتفاعاً في توقعات الأداء، بينما شهدت التوقعات انخفاضاً طفيفاً في المؤشرات القطاعية في قطاع النقل والتخزين.

وأكد علي عيسى النعيمي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وجود تحسن ملحوظ في المؤشرات القطاعية المتوقعة للنصف الأول من عام 2019، خاصة مع ارتفاع المؤشر المتوقع لثقة الأعمال من 108 نقاط خلال النصف الثاني من عام 2018، إلى 126 نقطة خلال النصف الأول من عام 2019.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها معظم دول العالم خلال العام الماضي، فإن دولة الإمارات بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي تتبعها، استطاعت أن تسجل نمواً اقتصادياً تشير التوقعات إلى استمراريته وتحسنه خلال عام 2019».