شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإيرادات الفصلية لـ"مايكروسوفت" بنسبة 12% في الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "مايكروسوفت" تحقيق أرباح فصلية بنحو 1.10 دولار للسهم في الربع الأخير من العام الماضي مقابل توقعات عند 1.09 دولار للسهم خلال نفس الفترة.



وقفزت إيرادات الشركة بنسبة 12% إلى 32.47 مليار دولار في الربع الأخير المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول عام 2018 من 32.51 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.



وأشارت "مايكروسوفت" إلى قفزة بنسبة 76% في أعمال وحدة الحوسبة السحابية "أزور" بالإضافة إلى زيادة في إيراداتها من موقع "لينكد إن" وبرمجيات الأمن الإلكتروني.

كانت "مايكروسوفت" قد تصدرت قائمة الشركات الأمريكية المدرجة من حيث القيمة السوقية العام الماضي، ولكنها تخلت عن هذه المكانة لصالح "أمازون"، وهبطت إلى المرتبة الثانية متفوقةً على "جوجل" و"آبل".