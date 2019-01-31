شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يقفز 435 نقطة ويحقق أعلى مستوى إغلاق منذ بداية ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت الأسهم الأمريكية في تعاملات الأربعاء واختتمت الجلسة على وتيرة إيجابية مدعومة بنتائج أعمال جيدة من بعض الشركات بالإضافة إلى قرار الاحتياطي الاتحادي وبيانات اقتصادية قوية.



وتلقى قطاع الطاقة دعماً من ارتفاع خام "ويست تكساس" بنسبة 1.7% إلى 54.23 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر خلال الجلسة عند 54.9 دولار وأقل سعر عند 53.09 دولار.



كما ارتفعت أسعار "برنت بنسبة 0.5% إلى 61.65 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 62.6 دولار وأقل سعر عند 61.04 دولار.



وأعلنت "بوينج" و"ماكدونالدز" عن نتائج أعمال إيجابية خلال الربع السنوي الأخير من العام الماضي مما أضفى طابعاً إيجابيا على "وول ستريت".



وكانت بيانات اقتصادية قد أظهرت إضافة القطاع الخاص الأمريكي 213 ألف وظيفة في الشهر الجاري، في حين توقع محللون إضافة 180 ألف وظيفة فقط.



وثبت الاحتياطي الاتحادي معدل الفائدة عند 2.5% دون تغيير وتلقت الأسواق دعماً من التلميح بعدم رفعها في الفترة المقبلة حيث أن زيادة الفائدة ترفع تكاليف الاقتراض على الشركات.



ومن جانبه، أكد رئيس البنك المركزي "جيروم باول" على التلميحات التي أطلقها مسؤولون في البنك خلال الفترة الماضية والتي تحدثوا خلالها عن توجه الاحتياطي الاتحادي نحو نهج الصبر في زيادة الفائدة حتى تفسير إشارات أسواق المال والبيانات الاقتصادية الصادرة.



وارتفع "داو جونز" بنسبة 1.8% (ما يعادل 435 نقطة) إلى 25015 نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ بداية ديسمبر/كانون الأول، وبلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 25109 نقاط وأقل مستوى عند 24791 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 2.2% (ما يعادل نحو 154 نقطة) إلى 7183 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى عند 7201 نقطة وأقل مستوى عند 7065 نقطة.



وارتفع أيضاً "ستاندرد أند بورز" بنسبة 1.5% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 2681 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2690 نقطة وأقل مستوى عند 2645 نقطة.