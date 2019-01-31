شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تقفز بأكثر من 10% وسط أنباء إيجابية واردة من روسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية العملات الرقمية خلال تعاملات الأربعاء، وانتعشت "الريبل" بجانب "بتكوين" وأخواتها في أعقاب أنباء عن عزم البرلمان الروسي مناقشة تشريع يتعلق بهذه العملات.



وطلبت رئيس مجلس النواب الروسي "فالنتينا ماتفينكو" من أعضاء البرلمان مناقشة مسودة تشريع لتنظيم أنشطة العملات الرقمية بشكل عاجل.



وأوضحت "ماتفينكو" أن مسودة مشروع القانون تم مناقشتها داخل أروقة مجلس "الدوما" على مدار عام تقريباً وحثت أعضاء البرلمان على إيجاد صيغة لإجراءات تنظيمية للعملات الرقمية.



وكانت دراسة نشرها بنك "جيه بي مورجان" اليوم قد تحدثت عن الأضواء ستنحسر قريباً عن "بتكوين" ليتحول التركيز نحو تكنولوجيا "بلوك شين" وتطبيقاتها على مجالات عديدة أبرزها القطاع المصرفي.



وصعدت الريبل بحلول الساعة 21:26 جرينتش بنسبة 10.1% إلى 0.32 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.33 دولار وأقل سعر عند 0.29 دولار.



وارتفعت "بتكوين" أيضاً بنسبة 1% إلى 3462 دولارا، وبلغت العملة الرقمية أعلى سعر عند 3490 دولار وأقل سعر عند 3398 دولار.