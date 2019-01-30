إطلاق شقق "لو بافيلون" و حديقة "لي جاردان" ضمن مشروع "عزيزي ريفييرا"...

دبي - الخليج 365 :

كشفت "عزيزي للتطوير العقاري"، إحدى شركات التطوير الخاصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن حديقة "لي جاردان" الخضراء التي تمتاز بسماتها الجمالية وتصميمها الراقي في "عزيزي ريفييرا"، المشروع الرئيسي الذي تقوم الشركة بتطويره على الواجهة المائية في "ميدان ون".

وجاء في الإعلان أيضًا، قيام عزيزي للتطوير العقاري بإطلاق "لو بافيلون"، وهو عبارة عن مبنى سكني متميز يطل على الحديقة الجديدة، ليقدم للمقيمين فيه مناظر خلابة، تبعث على الهدوء والسكينة لإطلالاته على المساحات الخضراء وفندق ميدان المتميز بتصميمه المعماري الأنيق. وستكون شقق "لو بافيلون" الجديدة بالكامل، جزءًا من برج سكني مكون من تسعة طوابق يطل مباشرةً على الحديقة.

وتمتد حديقة "لي جاردان" الواسعة عبر المشروع بأكمله، وبما أنها تغطي مساحة المشروع بالكامل، فإنها توفر إطلالات مباشرة للعديد من الأبراج السكنية، وتتيح للمقيمين فيها الوصول بسهولة إلى تلك الحدائق. وسيكون بمقدور السكان هناك الاستفادة من تلك الحديقة المصممة بطريقة مثالية، لاشتمالها على المساحات الخضراء الواسعة التي تكسوها النباتات ذات الأزهار الجميلة والأشجار الطويلة.

وفضلاً عن السمات الجذابة التي تتمتع بها الحديقة الجديدة، فإنها تشتمل على مساحات وظيفية فخمة، بما في ذلك البرك والنوافير والمسارات المعبَّدة لممارسة رياضة المشي والجري، مع تخصيص مناطق لأغراض التنزه صممت هي الأخرى بعناية، فضلاً عن توفير المساحات الاجتماعية التي يمكن الاستفادة منها لإقامة الفعاليات الكبيرة، لتعزيز الشعور بالأجواء المجتمعية. وستكون هناك أيضًا مناطق للشواء تجمع بين العائلات والأصدقاء.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "من أهم الأولويات التي نركز عليها باستمرار، الحرص على صحة وعافية المقيمين في مشاريعنا، وإضافة المزيد من الخصائص التي تعزز جودة أنماط حياتهم. ومن شأن الحديقة الجديدة أن تساعدنا على تحقيق هذا الغرض بشكل كبير، بما ينعكس إيجابًا على رفاهية السكان في "عزيزي ريفييرا"، ليس فقط من خلال توفير إطلالات مدهشة، وإنما أيضًا توفير البيئة المثالية وضمان نمط حياة صحي ومتوازن. ومن جهة أخرى، ستوفر الحديقة قيمة إضافية هائلة للمستثمرين، وستضمن لهم عائدات إيجار عالية".

وأضاف: "حرصًا منا على توفير أسلوب حياة هادئ في قلب المدينة، نتوقع أن تجلب الحديقة الجديدة "لي جاردان" المساحات الخضراء بمحاذاة منازلهم، كما أنها تبرز اهتمامنا لتطوير أساليب حياة مثالية تتجاوز توقعات السكان، وليس فقط قيامنا بتشييد المباني. إننا نبذل كل جهد ممكن لإثراء حياة سكاننا، من خلال إقامة المرافق الترفيهية والرياضية والمناسبة لممارسة الأنشطة الصحية".

يشار إلى أن حديقة "لي جاردان" في عزيزي ريفييرا تعدّ مساحة اجتماعية تثري معيشة السكان، وتقع على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من بوليفارد ريفييرا الشهير، وهناك مساحة لمحلات التجزئة المعاصرة تضم عددًا من العلامات التجارية الراقية، ومجموعة واسعة من خيارات التسلية والترفيه. وتفخر عزيزي للتطوير العقاري بتوفير مجمّعات راقية يتم التخطيط لها بعناية فائقة، والاعتماد على التخطيط الدقيق، وتوفير إحساس حقيقي بالمعيشة المجتمعية وتعزيز الانتماء إليه.

وعند إنجاز "عزيزي ريفييرا"، سيضم ما مجموعه 71 مبنى متوسط ​​الارتفاع، توفر مجتمعة أكثر من 16 ألف وحدة سكنية، بما في ذلك الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف.