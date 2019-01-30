"أسونا إينرجي" تنضم إلى شنايدر إلكتريك في شراكة عالمية تهدف لتسريع تبني الطاقة المتجددة في...

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركتا أسونا إينريجي (Acciona Energy ) وشنايدر إلكتريك اليوم عن انضمام الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة إلى شبكة (NEO) الخاصة بفرص الطاقة الجديدة من شنايدر ، وهي مجموعة متنامية من المؤسسات التي تتبع أساليب التفكير الحديثة والملتزمة بشراء وتطوير الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة في جميع أنحاء العالم.

وستمنح هذه الشراكة كافة أعضاء شبكة (NEO) من الشركات والبالغ عددها أكثر من 150 شركة تجارية وصناعية الوصول إلى مجموعة متنوعة من خيارات الشراء لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم. كما سيساعد أسونا على زيادة توسع محفظتها.

وقال السيد سانتياغو غوميز راموس ، مدير إدارة الطاقة في أسونا: "إن الانضمام إلى شبكة NEO هو مبادرة عالمية واستراتيجية هامة لشركة أسونا، إذ سستساعدنا مجموعة الخدمات المركزية للشبكة ومدى انتشارها الواسع في السوق على تسريع عروض الطاقة المتجددة للشركات. ونتيجة لذلك، ينبغي أن نكون قادرين على تسريع للمشاريع، فالمشاريع التي كانت قد تتطلب ثلاث سنوات لهندستها وتمويلها وإنشائها باتت تستغرق اليوم عاما واحدا عبر الإنترنت".

تمتلك أسونا وتدير أكثر من 9000 ميغاواط من الطاقة المتجددة في 15 دولة ، والتي تولد أكثر من 20 تيراواط ساعة من الطاقة الخضراء سنوياً، ما يكفي من الكهرباء لتشغيل ما يقرب من 93 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الكبيرة - ما يعادل مساحة 13000 ملعب كرة قدم . بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة أكثر من 1000 ميجاوات قيد الإنشاء في مجال الطاقة الشمسية والطاقة الشمسية. فهي تزود أكثر من 500 عميل من الشركات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم الاقتصادية وخفض الانبعاث الكربوني. وتركز الشركة في أعمالها بصورة أساسية على الاستدامة، وقد حصلت على جائزة المؤسسة الأكثر خضرة في العالم لمدة أربع سنوات متتالية من قبل مؤسسةEnergy Intelligence ، وهي مؤسسة استشارية مستقلة في قطاع الطاقة.

تأتي الشراكة العالمية بين أسونا وشنايدر إلكتريك في وقت هامّ، حيث أن معدل الإقبال على شراء الشركات للطاقة المتجددة يكسر الأرقام القياسية كلّ سنة، سواء في الأسواق المتطوّرة أو الأسواق الجديدة. وفي عام 2018 وحده، وقعت المؤسسات التجارية والصناعية اتفاقيات لشراء الطاقة المتجددة على نطاق واسع في 28 دولة تجاوزت قيمتها الإجمالية 8.7 غيغاواط.

وقد تم إطلاق شبكة (NEO) في عام 2016 من قِبل شركة شنايدر إلكتريك للطاقة والخدمات المستدامة، وهي أكبر شركة استشارية في مجال الطاقة المتجددة للشركات في العالم. وقد قدّمت الشركة للعملاء أكثر من 4.5 جيجاوات من الطاقةـ المتجددة على نطاق واسع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا. وتخدم شبكة NEO احتياجات أكثر من 150 شركة متعددة الجنسيات وموفري الحلول في هذه المناطق ، بهدف تسريع عملية صنع القرارات الخاصة بالطاقة المتجددة والنظيفة.

وقال جون هويكسترا ، نائب رئيس خدمات الاستدامة والطاقة النظيفة بشركة شنايدر إلكتريك: "تعد هذه الشراكة حدثًا مهمًا لكلتا الشركتين، وهي مؤشر على التأثير العالمي لشبكة NEO، وبما أن شركة أسونا تدفع باتجاه تطوير الطاقة المتجددة، فسوف نوفر المعلومات والتجهيزات التي تمنح الشركات الثقة لزيادة وتيرة جهود الاستدامة الخاصة بها، وتعزيز الفوائد التي تحصل عليها، ودعم الاقتصادات المحلية والعالمية، فضلا عن ترك أثر أفضل على كوكب الكرة الأرضية".

وستتمكن أسونا من خلال شبكة NEO من الوصول إلى تقارير السوق جنبا إلى جنب مع زيادة الوصول والتعرض للجهات المسؤولة عن الشراء في المؤسسات، مما يمكن الشركة من الابتكار وتعزيز معاملات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.

العضوية المجانية في شبكة NEO متاحة للمشترين من الشركات المؤهلة عبر برنامج Accelerator Access الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا ، كما أنه متاح أمام مقدمي حلول الطاقة المتجددة والحلول النظيفة عبر الاشتراك.