أدنوك تفتتح 3 محطات وقود في دبي

أبوظبي - الخليج 365 :

احتفلت "أدنوك للتوزيع"، الشركة الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، بافتتاح ثلاث محطات للشركة في إمارة دبي في كل من منطقة مجمع دبي للاستثمار، وأم السيلي، والقصيص. لترسخ أدنوك للتوزيع بذلك حضورها من خلال محطاتها المنتشرة في جميع إمارات الدولة.

حضر حفل الافتتاح الذي اقيم في محطة الشركة في منطقة مجمع دبي للاستثمار، السيد سعيد مبارك الراشدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، و السيّد عبدالله القبيسي، مدير إدارة العمليات في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية والسيد ناصر الحمادي مدير العمليات التنفيذي بشركة أدنوك للتوزيع، بالإضافة الى عدد من ممثلي الهيئات الحكومية، والشركاء، وأصحاب الأعمال في دبي، والاعلاميين كما أقيمت مراسم قص الشريط وافتتاح محطتي أم السيلي والقصيص بالتوازي مع الحدث الرئيسي.وعلق السيد سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع بهذه المناسبة قائلا: "إن وصول شركة أدنوك للتوزيع للسوق في دبي يعد فرصتنا لعرض مجموعة منتجاتنا وخدماتنا المميزة على العملاء. كما أود أن أشكر شركائنا في هذه الخطوة الجديدة ممثلين في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية الذين عملوا معنا لتحقيق هذه الخطوة".

وعلق السيد سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع بهذه المناسبة قائلا: "إن وصول شركة أدنوك للتوزيع للسوق في دبي يعد فرصتنا لعرض مجموعة منتجاتنا وخدماتنا المميزة على العملاء. كما أود أن أشكر شركائنا في هذه الخطوة الجديدة ممثلين في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية الذين عملوا معنا لتحقيق هذه الخطوة".

"تعد دبي مدينة نابضة بالحياة، وتقدم فرصاً كبيرة للنمو لكونها سوقاً متميزاً. لقد بدأنا اليوم رحلتنا في دبي، وسنستمر في النمو محليّاً ودولياً خلال العام 2019".

كما استمتع الحضور خلال الحفل بعرض فني قدمه فنان الغرافيتي المميز رامي الزغاوي، والذي استخدم أحد ناقلات البترول الخاصة بشركة أدنوك للتوزيع كجدار لرسم تصميم فني يحتفي بكون أدنوك للتوزيع هي أول شركة لبيع الوقود بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعمل من خلال شبكة تخدم جميع أنحاء الدولة.

وقد استغرق العمل على هذا المشروع الفني عدة أيام قام خلالها الفنان رامي الزغاوي وفريق العمل الخاص به برسم الرمز الوطني للدولة ممثلاً في الصقر، والذي يعكس العلامة التجارية لشركة أدنوك للتوزيع أيضاً، فضلا عن الإشارات الدالة على عام التسامح 2019 ثم قام عدد من الحضور بالتوقيع على العمل الفني، ومن المقرر أن تبدأ الناقلة رحلة تطوف خلالها على محطات شركة أدنوك للتوزيع على مستوى الدولة.

تتميز المحطات الجديدة بريادتها كونها تستخدم الطاقة الشمسية، وتقدم مجموعة واسعة من الخيارات فيما يخص منتجات التزود بالوقود عالية الجودة (E-Plus 91، وخاص 95، وسوبر 98، والديزل)، بالإضافة الى منتجات التجزئة المميزة في محطات خدمة أدنوك. حيث تضم المحطات حالياً متاجر "جيان" للخدمة السريعة، ومقاهي الواحة، بالإضافة لكون المحطات توفر خدمة الاتصال بالإنترنت (Wi-Fi) مجاناً، وتوفر المحطات الثلاث وحدات الشحن الكهربائي السريع لسائقي السيارات الكهربائية، والتي لديها القدرة على الشحن حتى 80% من طاقة البطارية خلال 20 دقيقة. كما تضم محطة أم السيلي (الموجودة على طريق العين) خمسة مسارات للتزوّد بالوقود، ويستطيع العملاء الاستمتاع يوجباتهم في مطاعم ماكدونالدز ورينبو المقرر افتتاحهما في المحطة خلال الأسابيع القليلة القادمة. بينما تضم محطة مجمع دبي للاستثمار ستة مسارات للتزوّد بالوقود، ومركز خدمات الزيوت التابع لأدنوك، ومطاعم ماكدونالدز وكي إف سي. وأخيراً تضم محطة القصيص سبعة مسارات للتزوّد بالوقود، ومركز خدمات الزيوت التابع لأدنوك، ومطاعم برجر كينج وكي إف سي.

من المقرر أن تقدم شركة أدنوك للتوزيع خدمة أدنوك فليكس المميزة في دبي خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك بعد تطبيق فترة تجريبية مجانية لتعريف العملاء بخيارات التزوّد بالوقود المختلفة التي تقدمها الشركة.