140.1 مليون درهم صافي أرباح "ديار للتطوير" في 2018

دبي - الخليج 365 :

أعلنت "ديار للتطوير"، شركة التطوير العقاري والخدمات العقارية الرائدة في دبي، اليوم عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، والتي أظهرت نمواً في صافي أرباح الشركة التي بلغت 140.1 مليون درهماً خلال عام 2018 بزيادة نسبتها 7.4% مقارنة مع 130.4 مليون في عام 2017. وخلال العام 2018، بلغت إيرادات الشركة 643.7 مليون درهم مقارنة مع 751.6 مليون درهم في عام 2017.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة "ديار للتطوير": "شهد عام 2018 تحقيق العديد من الإنجازات لشركة ديار، حيث قمنا بتسليم مشروعين سكنيين خلال العام، وأحرزنا تقدماً ملحوظاً في محفظتنا من المشاريع قيد الإنشاء. كما إن تنويع أعمالنا يسير على الطريق الصحيح وبحسب الاستراتيجية التي وضعناها، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام الماضي. وسنعمل على مواصلة توسعة نطاق خدماتنا خلال الفترة المقبلة، حيث ستبدأ العمليات التشغيلية في ثلاثة من مشاريعنا ضمن قطاع الضيافة خلال عام 2019."

يذكر أن "ديار للتطوير" كانت قد سلمت اثنين من مشاريعها خلال عام 2018، والتي شملت الأبراج السكنية في مشروع "مون روز" في مارس 2018، حيث يتألف من 146 شقة بغرفة نوم واحدة، و144 شقة من غرفتي نوم، وسبعة شقق من ثلاث غرف نوم. كما بدأت "ديار" في يوليو 2018 تسليم مشروع "ذي آتريا"، والذي يضم 219 وحدة في 30 طابقاً، بما في ذلك شقق بغرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم، وشقق دوبلكس من ثلاث غرف نوم، وشقق بنتهاوس من أربع غرف نوم، إلى جانب برج للشقق الفندقية.

ومن ناحية أخرى، فقد تخطت نسبة الإنجاز في منطقتي أفنان ودانية ضمن مشروع "ميدتاون" الآن 70٪، فيما تجاوزت المبيعات في كلا المنطقتين نسبة 90٪، ومن المتوقع أن يتم تسليم الوحدات ضمن المنطقتين خلال عام 2019.

كما قامت "ديار للتطوير" خلال مشاركتها في نسخة 2018 من معرض "سيتي سكيب" بإطلاق مشروع "بيلا روز" السكني. وسيقدم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بما في ذلك الاستوديوهات وشقق من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم في برج مكون من 18 طابقاً يقع في مجمع دبي للعلوم.

ومن الجدير بالذكر أن "ديار للتطوير" هي شركة مدرجة في سوق دبي المالي يمتلك فيها "بنك دبي الإسلامي" حصة الأغلبية. وتعد الشركة إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي وتمتلك وحدات عقارية منتشرة في عدد من المناطق البارزة ونطاقات التوسع العمراني المتميزة في الإمارة. وقد تمكنت "ديار للتطوير" خلال مسيرتها الطويلة من تقديم محفظة شاملة من العقارات التجارية والسكنية تتمتع بأعلى مستويات الخدمة والجودة.