شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تخطط "ماكدونالدز" لإنفاق مليار دولار هذا العام؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في خضم موسم الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية، أفادت شركة "ماكدونالدز" لمطاعم الوجبات السريعة أنها حققت أرباحاً وإيرادات أفضل من التوقعات بدعم من انتعاش مبيعاتها الدولية، ولكن المبيعات في السوق الأمريكي شهدت تراجعا.



وصرح المدير التنفيذي للشركة "ستيف إيستربروك" بأن "ماكدونالدز" ستواصل تطوير أعمالها وتحديث مطاعمها وعرض أفضل وأكثر الخيارات على زبائنها حول العالم.



وسجلت "ماكدونالدز" مبيعات بنحو 5.163 مليار دولار في الربع السنوي الرابع من عام 2018 بأعلى من توقعات أشارت إلى مبيعات قدرها 5.162 مليار دولار.



أما عن الأرباح الفصلية، فقد بلغت 1.97 دولار للسهم مقابل توقعات بتحقيق 1.89 دولار للسهم، فيما ارتفعت مبيعات الشركة عالمياً بنسبة 4.4%.



ووفقاً لتقرير "سي إن بي سي"، تخطط شركة الوجبات السريعة الأمريكية لإنفاق مليار دولار خلال عام 2019 على تحديث ألفي فرع في الولايات المتحدة، وذلك مقارنة بإنفاق 1.4 مليار دولار عام 2018 على تطوير 4500 مطعم.



وكانت "ماكدونالدز" قد أعلنت عن عدد من التحديثات في قوائم وجباتها لتشمل أطعمة نباتية خالية من أي بروتينات حيوانية كما أكدت على التزامها بتقديم وجبات دجاج غير محقون بمضادات حيوية بشرية مع التحول نحو المزيد من المأكولات الصحية.