شكرا لقرائتكم خبر عن تماشياً مع التوقعات..الاحتياطي الاتحادي يُثبت الفائدة ويتبنى سياسة جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتساقاً مع توقعات واسعة النطاق في الأسواق، أبقى الاحتياطي الاتحادي على معدل الفائدة دون تغيير عند 2.5%، ولكنه كشف عن سياسة جديدة تعرض تلميحات عن قرارات البنك المركزي في الفترة المقبلة.



تخلى الاحتياطي الاتحادي عن إشاراته – التي كان يطلقها في الاجتماعات الماضية – بشأن استمرار وتيرة الرفع التدريجي بمعدل الفائدة، ليتبنى سياسة جديدة وهي "الصبر" في رفع الفائدة.



وصوت جميع أعضاء البنك المركزي لصالح تثبيت الفائدة، وذلك ما يعد انعكاساً لتصريحاتهم في الأسابيع الأخيرة التي أعربوا خلالها عن مخاوفهم بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتذبذب أسواق المال.



ومن المنتظر إطلاق رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" تصريحات هامة في مؤتمر صحفي تفسر مستقبل السياسة النقدية للبنك.