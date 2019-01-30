شكرا لقرائتكم خبر عن "بوينج" تجني إيرادات قياسية سنوية تتجاوز 100 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات والأنشطة الدفاعية عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الأخير من العام الماضي، وسجلت الشركة أرباحاً معدلة بنحو 5.48 دولار للسهم – أعلى من توقعات بتحقيق 91 سنتاً فقط للسهم – بينما بلغت الإيرادات 28.3 مليار دولار، وهو ما تجاوز توقعات المحللين بكثير حيث تنبؤوا فقط بتحقيق مليار دولار.



وللمرة الأولى على الإطلاق، سجلت "بوينج" إيرادات سنوية بحوالي 101.1 مليار دولار خلال عام 2018، كما أعلنت الشركة عن توقعات إيجابية لأعمالها هذا العام حيث تتوقع أرباحاً تتراوح بين 19.9 دولار و20.1 دولار للسهم – أي أعلى من توقعات الأسواق عند 18.3 دولار للسهم.



يأتي ذلك رغم التوترات التجارية في الربع السنوي الماضي بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي أثر سلباً على أداء سهم الشركة.



وسلمت "بوينج" 806 طائرات تجارية في العام الماضي – أقل قليلاً من 810 طائرات توقع محللون تسليمها خلال 2018 – وتتوقع الشركة تسليم ما بين 895 طائرة و905 طائرات هذا العام.



وارتفعت إيرادات "بوينج" من صناعاتها الدفاعية إلى 6.1 مليار دولار خلال الربع السنوي الأخير من العام الماضي بدعم من الطلب على مقاتلات "إف 18".