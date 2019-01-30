شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 30-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 1.1443 ويستقر فوقه الآن، ليشير إلى توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن إغلاق الشمعة اليومية فوق هذا المستوى سيؤكد التوجه نحو 1.1550 ثم 1.1705 كمحطات رئيسية تالية.

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