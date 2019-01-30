شكرا لقرائتكم خبر عن 1.4 تريليون ريال إجمالي إقراض البنوك للعملاء.. والتعثر 1.8 % والان نبدء بالتفاصيل

أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ«اليوم» أن محفظة إقراض البنوك ككل وصلت إلى 1.4 تريليون ريال من إجمالي إقراض البنوك للعملاء، بلغت نسبة التعثر منها 1.8%، وهي تعتبر نسبة معقولة مقارنة بمنظومة مؤسسات مصرفية أخرى على مستوى العالم مما يدل على أن هناك سياسات ائتمان خفيفة وغير مندفعة في الإقراض، وعلى أن هناك إجراءات ورقابة من البنوك المحلية على جودة وسلامة الإقراض الائتماني.

» نظام الاقتراض

وقال حافظ في معرض حديثه عن نظام الاقتراض من البنوك: لا يجوز لأي جهات تمويلية سواء البنوك أو غيرها، التي تشرف عليها مؤسسة النقد السعودي «ساما» وتقع تحت رقابتها أن تسحب قسطا قبل موعده أو أنها تحجز الحسابات إلا إذا كان هناك حكم قضائي.

يشار هنا إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في عام 2018 حظرت على البنوك إجراء حجز أو خصم على مستحقات نهاية الخدمة لعملائها في حال عدم وجود حكم قضائي أو إقرار قضائي من محاكم التنفيذ.

» التأكيد على الضوابط

وبيَّن حافظ أن «ساما» كررت هذه الضوابط والآلية لهذا العام الجاري 2019 منعاً لأي تجاوزات من البنوك على عملائها بخصوص سحب قسط دون علم العميل أو حجز مستحقات نهاية خدمته، مشيرا إلى أنه في حالة العملاء المتعثرين سوف تتخذ البنوك إجراء برفع قرار قضائي لمحاكم التنفيذ عليهم لأخذ حقوقها، مبينا أنه تم تحديد المتعثر بمَنْ تأخر في تسديد 5 أقساط متفرقة أو 3 أقساط متتالية عن موعدها ويحق للبنك في هذه الحالة أن يتجه للجهات القضائية لاسترداد حقه عن هذه الفترة.

» إشعار العميل

وأكد حافظ أنه على البنك أن يكون على تواصل مع العميل وإشعاره قبل أن يتجه للجهات القضائية، وعلى العميل أن يكون واضحا مع البنك في ظروف التعثر ولديه إثباتات، فالبنوك ستتفهم ظروفه وتلجأ إلى إعادة الجدولة له بما يتوافق مع الظروف الطارئة للعميل، ومن حق العميل أن يطلب جدولة القرض من البنك في حال إثبات تعثره.