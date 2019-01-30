شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 30 - 1 -2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 30-1-2018.



إيقاف تداول 14 شركة إيقاف تداول 14 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، جلوبال تيلكوم القابضة، العربية للصناعات الهندسية، بى انفستمنتس القابضة، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، مصر بنى سويف للأسمنت، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، دايس للملابس الجاهزة، النصر للأعمال المدنية، مستشفى النزهة الدولى، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التوفيق للتأجير التمويلى، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى.

البورصة تربح 6.3 مليار جنيه البورصة تربح 6.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 791.880 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 227.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 31.4 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.05% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير على نسبة 20.36%، والعرب على 10.59% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.61% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.38%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 7.4 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 89.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 50.9 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 48.6 مليون جنيه ، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 14093 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2272 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.36% عند مستوى 14237 نقطة.

كما ارتفع مستوى مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19% ايغلق عند 687 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1728 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 49 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 19.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.84%

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 26.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.40%

- بى انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 8.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.91%

- جلوبال تليكوم القابضة بسعر إغلاق 4.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.53%

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 2.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.51%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 46.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.56%

- التوفيق للتأجير التمويلى-أيه.تى.ليس بسعر إغلاق 5.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.11%

- العربية لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 10.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.73%

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 5.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.64%

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 5.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.73%