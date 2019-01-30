شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الطاقة": مخزون النفط الأمريكي ارتفع الأسبوع الماضي بأقل من المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام 919 ألف برميل في الأسبوع الماضي، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 3.2 مليون برميل.

وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 145 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام انخفض 586 ألف برميل يوميا، بينما هبط معدل تشغيل المصافي 2.8 نقطة مئوية.

وتراجعت مخزونات البنزين 2.2 مليون برميل، مقابل توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 1.9 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 1.1 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تهبط 1.4 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار مليون برميل يوميا.